Steinhagen-Amshausen (WB/mat). Es ist bereits die elfte Steinhagener Kita, die am Samstag eröffnet wurde. Doch eines unterscheidet den Neubau an der Amshausener Straße von all den anderen Kindergärten in der Gemeinde.

»Erstmals gibt es hier eine Kombination aus Kita und Mietwohnungen. Das ist zukunftsweisend und ein gutes Beispiel dafür, wie man mit dem knappen Boden umgehen kann«, sagte Bürgermeister Klaus Besser bei der Eröffnungsfeier. Denn obwohl die 60 Kinder und ihre Erzieherinnen in der AWO-Kita seit Ende Mai in den neuen Räumlichkeiten spielen, toben und lernen, fand nun noch einmal eine offizielle Einweihung statt – wenngleich auch deutlich später als anfangs geplant.

Schwieriges bürokratisches Planungsverfahren

»Wegen des schwierigen und sehr bürokratischen Planungs- und Genehmigungsverfahrens hat es im Ergebnis bis zum heutigen Tag viel zu lange gedauert mit der Folge, dass die Kita 2017 in Containern an der Langen Straße starten musste«, sagte Besser. Dort waren die Gruppen mit damals 42 Kindern zunächst als Anhängsel der dortigen Kita untergebracht. Mit dem Umzug in ihre eigenen vier Wände hießen die Kinder dann noch eine vierte Gruppe bei sich willkommen.

Auch die zwölfte Kita ist schon in Vorbereitung

»Amshausen ist der Ortsteil Steinhagens, der sich in den letzten fünf Jahren am dynamischsten entwickelt hat. Daher ist die elfte Kindertagesstätte hier auch richtig platziert«, so Besser. Doch schon steht fest, dass elf Kitas langfristig nicht reichen werden. »Perspektivisch wird vor dem Hintergrund der Neubaugebiete und des sich verändernden Wahlverhaltens der Eltern eine zwölfte Kindertagesstätte notwendig.«

Erst einmal schauten sich die Besucher in der derzeit neuesten Kita um. »Wir haben hier einen medienpädagogischen Schwerpunkt, achten auf gesunde Ernährung und Bewegung. Es gibt viele gruppenübergreifende Angebote«, sagte Kita-Leiterin Jennifer Blum.