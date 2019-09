Gut frequentiert: Die AST-Haltestelle am Einkaufszentrum an der Mühlenstraße. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). »Wir sind billiger als der Bus. Das geht nicht«, sagt Dirk Könemann, Inhaber von Taxi Weber in Steinhagen. 70 Cent fehlen ihm nach eigenen Angaben pro Kilometer im Anruf-Sammel-Taxi-System (AST), um auskömmlich arbeiten zu können. Deshalb hat der Unternehmer den AST-Vertrag mit der Gemeinde gekündigt und verhandelt ihn derzeit neu.

Denn verlieren will er die verlässliche Einnahmequelle des AST nicht. Das Anruf-Sammel-Taxi wird gut genutzt: 9217 Fahrgäste wurden 2018 gezählt. Das waren fast 1300 mehr als 2017. Die Gemeinde hat die Zuschüsse für das AST erhöht und die Preise für die Fahrgäste gesenkt, um das AST weiter attraktiv zu machen.

»Ich möchte weitermachen, aber bei diesen Konditionen bin ich in einem halben Jahr pleite«, so Könemann. Deshalb hat er vorsorglich den Vertrag, der sich sonst automatisch verlängern würde, gekündigt, um sich eine Verhandlungsposition zu schaffen, wie er sagt.

Steigende Kraftstoffpreise, Kosten für Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Personalkosten für 22 Mitarbeiter zählt Könemann auf. Aber pro Kilometer bekommt er im AST derzeit nur 1,05 Euro. Um kostendeckend arbeiten zu können, bräuchte er hingegen 1,75 Euro, rechnet der Inhaber von Taxi-Weber vor. »Der Taxi-Tarif ist bei 2,10 Euro. Mit 1,05 Euro sind wir 50 Prozent billiger als ein normales Taxi. Das geht gar nicht«, sagt er. Der Betrieb des Anruf-Sammel-Taxis läuft trotz der Kündigung zum Jahresende derzeit wie gewohnt weiter.

AST-Vertrag steht am 26. September auf der Tagesordnung im Rathaus

Mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen will die Gemeinde keine Stellungnahme abgeben. Ordnungsamtsleiterin Ellen Strothenke sagte nur: »Wenn Taxi Weber abspringt, müsste man sich einen neuen Betreiber suchen.« Indes ist Taxi Weber das einzige Unternehmen in Steinhagen.

Im nichtöffentlichen Teil des Ordnungs- und Umweltausschusses steht der AST-Vertrag am Donnerstag, 26. September, auf der Tagesordnung. Derweil wird in der gleichen Sitzung im öffentlichen Teil diskutiert, das Anruf-Sammel-Taxi auszuweiten auf den Transport der Kinder und Jugendlichen in den Jugendspielgemeinschaften. Aber auch ein Ringbus ist im Gespräch.