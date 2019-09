Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Falk Olias (26), Geschäftsführer und Gesellschafter des Steinhagener Reiseveranstalters Runa Reisen, ist beim Kongress des Touristik-Fachverbandes fvw in Köln mit dem Talent-Preis »Top unter 30« ausgezeichnet worden. Dieser wurde an fünf Nachwuchstouristiker für »außergewöhnliche Leistungen, besonderen Mut und Innovationskraft«, so der Verband, vergeben.