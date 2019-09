Steinhagen und seine Wirtschaft: Tor- und Türenhersteller Hörmann in Amshausen, ein Global Player, mit seinen blauen Hallen und Standorten auch in Brockhagen ist nur eines der Top-Unternehmen der Gemeinde. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Steinhagen steht von seinen Wirtschaftsdaten her hervorragend dar. Das machte der oberste Wirtschaftsförderer des Kreises, Albrecht Pförtner, im Sozialausschuss deutlich. Aber er warnte auch: »Die Dynamik im Kreis und in Steinhagen lässt nach.«

Chancen und Risiken des Steinhagener Arbeitsmarktes ließen sich die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration auf Antrag der SPD erläutern. Zum Pfund, mit dem Steinhagen wuchern kann, gehören die hohen Steuereinnahmen (1283 Euro pro Einwohner), die der Geschäftsführer der »Pro Wirtschaft GT« als »Europaleague« bezeichnete, das Wachstum der Beschäftigung am Arbeitsstandort, hoher Anteil an produzierendem Gewerbe mit starken Unternehmen sowie die gute Lage im Raum und an den Infrastrukturachsen: »Besser geht’s kaum!«

In Steinhagener Betrieben arbeiten zu viele Nicht- oder Gering-Qualifizierte

Aber er zeigte auch Punkte auf, die sich in Zukunft als Schwäche erweisen könnten. Das ist etwa das Qualifikationsniveau der Beschäftigten: In Steinhagener Betrieben arbeiten mit 2104 Helfern ungewöhnlich viele Nicht- oder Gering-Qualifizierte, mit 26,8 Prozent weit über Kreis-Niveau. Bei den sehr hoch qualifizierten Masterabsolventen ist man jedoch deutlich darunter. »Ist die Gemeinde ihnen nicht attraktiv genug?«, fragte Pförtner und gab selbst die Antwort: »Steinhagens hohe Kaufkraft spricht dagegen.«

Dazu kommt, dass Steinhagen ein Demografieproblem hat: alteingesessene Unternehmen mit langjährigen Mitarbeitern. 54,4 Prozent der Arbeitnehmer gehen in 20 Jahren in den Ruhestand. »Es ist wenig nachgekommen«, sagt Pförtner und bemängelt auch eine geringe Ausbildungsquote in den Betrieben: Wenn ein Unternehmen ausscheidende Mitarbeiter durch eigenen Nachwuchs ersetzen will, braucht es eine Ausbildungsquote von mindestens sieben Prozent. Steinhagen liegt bei 3,6 Prozent. »Das geht gar nicht.«

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Robotik gegen Fachkräftemangel

Seine Antwort auf den Fachkräftemangel: Künstliche Intelligenz, weitere Digitalisierung, Robotik. Fluch und Segen gleichermaßen. Denn wie Pförtner auch ausführte, wird es um die Substituierbarkeit von Stellen gehen – und davon sind Fertigungsstandorte, speziell deren einfache Tätigkeiten, stark betroffen.

Indes warnte er davor, nunmehr verstärkt auf den Dienstleistungsbereich zu setzen, der in Steinhagen schwächer als im Kreisdurchschnitt ausgeprägt ist: »Dienstleister arbeiten für die Industrie. Wenn Industrie und Handwerk im Kreis abschmieren, haben wir auch ein Dienstleistungsproblem.«

Die Ausbildung stärken

Seine Empfehlungen an die Politik sind klar. »Wir brauchen auch in Steinhagen Industriebauflächen.«. Auch Startups seien zu fördern: Ein Gewerbehof wie an der Waldbadstraße sei viel wert. Und: Ausbildung stärken. Pförtner hält nichts vom »Bashing« der Jugend. Wenn Firmen über deren Ausbildungsunfähigkeit klagten, müssten sie das Ihre tun, um »aufzuschulen«. Förderlich: überbetriebliche Ausbildungszenten wie BANG in Brockhagen.

Arbeitslosigkeit stagniert

Marc Traphöner, Leiter der Agentur für Arbeit in Gütersloh, legte im Ausschuss die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vor. »Die Arbeitslosigkeit stagniert«, sagte er. Im Jahresdurchschnitt waren es 2018 noch 402, 2019 dann 406. Im Gegensatz zum Bundestrend ist in Steinhagen die Zahl der SGB-II-Empfänger rückläufig, ebenso erstmals seit sechs Jahren die Zahl der arbeitslosen jungen Leute unter 25 (37 zu 43): »Jeder arbeitslose Jugendlicher ist einer zu viel«, so Traphöner.

Offene Stellen gibt es in Steinhagen mit 125 (plus 30) im August so viele, dass Trap­höner von einem aufnahmefähigen Markt spricht.