Steinhagen (WB/vh). Man sieht es den edel und leichtfüßig anmutenden Holzskulpturen nicht an: Auf manchen stand vor ihrer Bearbeitung schon ein tonnenschwerer Baukran.

Stefan Buschbeck beweist damit die Wandlungsfähigkeit von Holz. Ihn fasziniert das Naturmaterial genauso wie seine Künstlerkollegen Renate Runge und Wolfgang Milting. Objekte, Bilder und mystische Wesen aus Holz zeigen die drei erstmals in ihrer Ausstellung »holzig«. Eröffnet wird sie Sonntag, 22. September, um 11.30 Uhr im Rathaus.

»Strangulierte Weinfresser« und »Störung im Liebesnest«

Egal, ob aus frisch gesägten Reststücken oder aus uralten, sich längst zersetzenden Ästen: Die vielfältige Zahl an Formen und Zufälligkeiten des Gewachsenen bietet Wolfgang Milting, Renate Runge und Stefan Buschbeck eine Fülle an Ideen für ihre Kunstwerke. Das zeigt allein die Zahl der vielen »Baumgesichter«, die Wolfgang Milting fotografiert hat: »Eichen am Amshausener Jakobsberg ebenso wie Oliven auf Mallorca.«

Für die Ausstellung hat er den Baumgesichtern und Fabelwesen Namen verpasst, die dem Betrachter sofort einleuchten: von der »Flugschildkröte« über den »strangulierten Weinfresser« bis zur »Störung im Liebesnest«. Wie er dazu kam? »Beim Verkleiden meiner Garage mit Paneelen fielen mir schon solche ›Gesichter‹ im Holz auf«, berichtet er.

Echtes Blattwerk kommt zum Einsatz

»Bäume und Wald – das ist auch meine Welt«, schwärmt Renate Runge, die im Rathaus realistische Bilder, Collagen und Radierungen zeigt, für die sie auch echtes Blattwerk verwendet. Wie haltbar das sein kann, beweist ein Werk, das sie schon 1988 anlässlich des Waldsterbens erstellte.

Stefan Buschbeck kombiniert seine Holzobjekte gerne auch mit Stein oder Beton. Bauholz verwendet er ebenso wie Reste von Tropenholz – »das würde sonst geschreddert, viel zu schade!« Die Ausstellung »holzig« ist bis zum 25. Oktober im Obergeschoss des Rathauses zu sehen.