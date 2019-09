Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). So mancher in Steinhagen montierte Fensterrahmen, die eine oder andere Küchenfront, ist das Resultat von Alina Nollmanns Präzisionsarbeit. Die 18-jährige Auszubildende verjüngt das Team der Tischlerei Gehle – und erhöht ganz nebenbei die Frauenquote im Handwerk.

»Ich will etwas kreieren, etwas schaffen, bei dem man ein greifbares Ergebnis hat«, sagt Alina Nollmann. Selbst wenn der Begriff abgegriffen klingen mag: Für sie sei die Ausbildung zur Bau- und Möbeltischlerin der absolute Traumjob, schwärmt sie. Und sticht damit aus der Masse hervor: Denn aktuelle Zahlen bestätigen nach wie vor, dass junge Frauen am liebsten Büro- oder Industriekauffrau werden. Nichts für Alina Nollmann: »Bloß kein Bürojob!«, winkt sie ab. Auch die elterliche Konditorei reizt sie nicht.

»Ich war schon als Kind meist zu Hause im Werkkeller zu finden«, erinnert sich die junge Steinhagenerin. Als in der siebten Klasse der Gesamtschule Werther ein Tagespraktikum bevorstand, war klar: Die Tischlerei Gehle soll es sein. »Ich habe an diesem einen Tag schon unheimlich viel im Betrieb mitbekommen.« Detaillierte Einblicke ermöglichte ihr zwei Schuljahre später das dreiwöchige Praktikum, erneut bei Gehle.

Alina Nollmann hat im Betrieb offenbar einen guten Eindruck hinterlassen, denn 2017 hatte sie nach dem Realschulabschluss den Vertrag für die Ausbildung zur Tischlerin in der Tasche. Ihr Chef Hans Gehle erinnert sich: »Wegen des großen Aufwands wollte ich vorübergehend keine Auszubildenden einstellen. Aber Alina hat mich umgestimmt.«

Massivholz reizt sie am meisten

Mittlerweile arbeitet Nollmann im dritten Ausbildungsjahr. Was reizt sie heute? »Schränke, Massivholzmöbel – das ist echt klasse!« Darüber hinaus geht es um Fertigung und Einbau von Fenstern, Türen und anderen Stücken. Die 18-Jährige misst bei Kunden aus, berät sie – und beherrscht in der Tischlerei längst CNC-Programme, Kreissäge, Fräse und Kantenschleifmaschine. Klar, dass nicht immer alles Zuckerschlecken ist: »Sehr große Fenster sind nicht so mein Ding. Und manche sehr komplizierte Zeichnung stellt eine große Herausforderung dar«, berichtet die junge Frau.

Dass in dem siebenköpfigen Team der Tischlerei Gehle nun eine 18-jährige Frau arbeitet, damit hat niemand ein Problem. »Es geht hier wie in einer Familie zu«, findet auch Alina Nollmann. Dennoch erhöht sie gewissermaßen die Frauenquote in der Branche: Laut Tischlerinnung Nordrhein-Westfalen sind nur zehn Prozent ihrer Auszubildenden Frauen.

Jetzt geht’s ans Gesellenstück

Und wie geht es weiter? »Später sicherlich in der Meisterschule. Aber jetzt mache ich mich erst einmal an die Planung meines Gesellenstücks: ein Schreibtisch, in Eiche hell gebeizt«, plant Alina Nollmann.