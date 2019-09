Dennis Speckmann (rechts), Anja Wortmann (links) und Sigrid Flemming (Mitte) laden zur Besichtigung des Bauernhofes an der Kölkebecker Straße ein. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen-Brockhagen (WB/vh). 280 Milchkühe halten Dennis Speckmann, Anja Wortmann und ihre Familien. Der Hof ist am Samstag, 12. Oktober, Ziel einer Stadtführung mit Sigrid Flemming.

Im August 2017 gründeten die beiden Familien das Label »Dorfmilch«. Frische Kuhmilch kann jeder seitdem auch an Automaten in Lebensmittelmärkten der Region kaufen – in wiederverwertbaren Pfandflaschen aus Glas.

Als »Herbstnachmittag in Brockhagen« führt der Spaziergang mit Stadtführerin Sigrid Flemming am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr vom Brockhagener Kantorhaus über das ehemalige Haus des Orgelbauers bis zur »Dorfmilch«. In der Alten Dorfschule gibt’s anschließend Pickert. Es ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0 52 04/81 28.