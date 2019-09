Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Die italienische Küche bleibt, die Pächter sind neu: Carina und Ehemann Ruim Budzaku eröffnen am 1. Oktober am Steinhagener Kirchplatz ihr Restaurant »La Fucina«.

Damit kehrt in die Räume der Alten Schmiede nach kurzer Unterbrechung wieder Leben ein. Wie berichtet, haben sich Jan und Melanie Schneider Mitte August aus dem »Il Tedesco« zurückgezogen , um sich ausschließlich auf ihren »Dorfbullen« zu konzentrieren.

Speisekarte reicht von Pizza und Pasta bis zu Fleisch- und Fischspezialitäten

Nun also ein neuer Name und neue Gesichter: »La Fucina« – mit der italienischen Übersetzung für »Die Schmiede« wollen die beiden Pächter an die Tradition des 1894 errichteten Gebäudes erinnern, das noch bis in die 1970er Jahre als Schmiede genutzt wurde. »Die Speisekarte haben wir überarbeitet, wobei das Hauptaugenmerk weiter auf italienischer Küche liegt«, erklärt Carina Budzaku. Dafür hat das Paar einen italienischen Koch angestellt. »Pizza, Pasta und Salate finden sich ebenso in der Karte wie Fisch- und Fleischspezialitäten. Ein- bis zweiwöchentlich wechselnd haben wir eine Extrakarte.«

Achtköpfiges Team ist wie eine große Familie

Das achtköpfige Team ist so etwas wie eine große Familie, denn zwei Brüder des Pächters und eine Schwester der Pächterin gehören dazu. Ein Onkel Ruim Budzakus betreibt ein Restaurant in Bremen, ein weiterer ein Ristorante in Italien. »Wir erfüllen uns mit dem ›La Fucina‹ einen lang gehegten Traum«, verrät Carina Budzaku, die ihrem Beruf als Kundenberaterin bei der Sparkasse Bielefeld dennoch treu bleibt.

Zur Eröffnung lädt das Paar für Dienstag, 1. Oktober, 17 Uhr, ein. Anschließend ist das »La Fucina« dienstags bis samstags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 17 bis 22 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Die bisherigen Wirte

21 Jahre lang führte Peter Gehrmann die Alte Schmiede, bis im Februar 2002 Martin Jacoby übernahm. Verpächterin Barbara Schlichte bewirtschaftete das Restaurant ab Februar 2010 zunächst selbst, im November 2015 folgten Denis Mann und Moritz Beuven. Wenige Wochen lang betrieb Beuven ab Anfang Juni 2017 allein die Schmiede, auf ihn folgte Ende Juni 2017 Jan Schneider.