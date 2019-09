In der Schulungshalle der Claas Academy: Wilfried Vorhoff (rechts) und Henning Kienker am Tablet, über das Schulungsprogramme laufen – nicht immer störungsfrei. Da die Akademie immer mehr Zulauf hat, hat sich auch der Datenbedarf erhöht. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Wilfried Vorhoff, Leiter der Claas Academy in Sandforth, bespricht morgens auf dem Weg zur Arbeit gerne schon das Tagesgeschäft mit seinen Kollegen am Telefon. »Aber ein bis zwei Mal reißt die Verbindung immer ab.« Dann, wenn er in ein Funkloch fährt – und das ist an seinem Arbeitsplatz in Sandforth besonders groß.

Diese Erfahrung macht auch sein Nachbar und Vermieter, Lohnunternehmer Henning Kienker, jeden Tag: »Kunden erreichen mich mobil nicht.« Auch nicht im Büro auf seinem Hof. Und so lange Bürozeiten, dass er verlässlich über Festnetz erreichbar wäre, hat der Unternehmer nicht.

Mitten im Funkloch und weitab von jeder Glasfaser-Leitung

»Ob GMS, LTE oder Internet-Breitband: Wir sind hier mit allen digitalen Verbindungen schwach«, sagt Vorhoff. Dass es auch weitere weiße Flecken auf der Digitalen Landkarte im Kreis Gütersloh gibt, ist aber kein Trost für Vorhoff und Kienker, denn besonders misslich ist die Lage, weil der Hof Kienker und das Claas-Schulungszentrum eben mitten im Funkloch und weitab von jeder Glasfaser-Leitung sind. Bei Datenübertragungsraten von nur zehn Mbit/s in der Claas Academy werden Schulungen trotz aller Finessen, die die hauseigenen IT-ler schon anwenden, um das Optimum aus der mickerigen Datenrate herauszuholen, empfindlich gestört.

Verlässliche und schnelle Verbindungen mit 50 Mbit/s wären wünschenswert, so Vorhoff. Claas hat bislang selbst nur bedingt in die Verbesserung des Netzes investiert. Ein Teil der Gebäude sei mit einem Repeater ausgestattet, um eine bessere Telekom-Anbindung zu haben: »Aus Kostengründen wurde darauf verzichtet, alles auszustatten.« Und eine Glasfaser-Leitung ließ Claas im Gegensatz zu anderen Firmen angesichts einer sechsstelligen Investitionssumme nicht legen. Ein Fehler aus heutiger Sicht, so Vorhoff.

Dieses Jahr wird mit dem Ausbau bestenfalls begonnen

Aber: »Wir haben auf die Anpassung der öffentlichen Struktur gesetzt.« 2015 wurde die Akademie auf ihren jetzigen Stand ausgebaut, 2016 wurde in Aussicht gestellt, dass über den so genannten zweiten Förderaufruf Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit/s bedacht würden. Den Zuschlag erhielt die Telekom. »Uns wurde 2018 in Aussicht gestellt«, so Vorhoff. Doch nun wird in diesem Jahr bestenfalls mit dem Ausbau begonnen. Versprochene Fertigstellung: 2021.

Und dann ist die Sandforther Straße 80 noch immer nicht am Glasfasernetz. Denn das endet in einem sogenannten Multigehäuse in der Nähe des Ententurms – zwei Kilometer entfernt. »Zu uns kommt ein Kupferkabel. Und das bringt uns auch nur 12Mbit/s«, so Vorhoff.

Und dann ist da die Arbeit auf dem Acker: Landwirtschaftliche Maschinen arbeiten längt GPS-gestützt. Das Signal sei, auch wenn es kurzzeitig ausbleibt, nicht das Problem, so Kienker. Aber jegliche Auftragsübermittlung, die online direkt an die Fahrer geht, scheitert an fehlender Mobilverbindung.

" „Schon mit 4G wäre die Welt in Ordnung.“ Wilfried Vorhoff, Leiter der Claas Academy in Sandforth "

»Wir sind an der Haupterschließungsstraße zwischen Gütersloh und Halle ansässig. Verkehrsanbindung, ÖPNV ist hier kein Thema«, sagt Hennig Kienker. Umso unverständlicher ist für ihn, das der Breitbandausbau auf sich warten lässt. Das 5G-Netz soll eines Tages auch bis zur letzten Milchkanne reichen, wird versprochen. Doch darauf setzt Kienker gar nicht: »Ein ordentlicher Glasfaserausbau ist das allerwichtigste.« Und Wilfried Vorhoff sagt: »Schon mit 4G wäre die Welt in Ordnung.«

Vermutlich müsse Claas selbst Mittel in die Hand nehmen, um das Breitbandproblem zu lösen. Gerne sähe er Gemeinde und Kreis stärker eingebunden in solche Prozesse. »Die Gemeinde stellt die Infrastruktur bei Gas, Wasser und Strom doch auch zur Verfügung. Nur bei der Digitalen Versorgung ist das anders.« Indes betont er: »Das Bewusstsein für das Problem ist beim Bürgermeister und auch beim Kreis vorhanden.«

Gemeinderat stellt Fördermittel von 720.000 Euro in Aussicht

Aber, so sagt Bürgermeister Klaus Besser: »Telekommunikation unterliegt in Deutschland dem freien Markt und ist keine staatliche Aufgabe.« Die Gemeinde gebe nur Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien, verweist auch Besser auf den derzeit gültigen zweiten Förderaufruf. Einen weiteren wird es ebenfalls geben, um Glasfaser tatsächlich auch an das letzte Haus im Außenbereich zu bringen. Dafür hat der Gemeinderat schon Fördermittel von etwa 720.000 Euro in Aussicht gestellt. Der Ausbau beginnt aber erst 2021. Besser ist sicher: Im nächsten Jahrzehnt wird die komplette Gasfaserstruktur überall vorhanden sein.«

Kommentar

Digitales Entwicklungsland Deutschland – das muss man leider konstatieren, wenn man nur ein paar Kilometer vom digital sicherlich gut erschlossenen Ortskern nach Sandforth blickt. Ist eine Firma in der Pflicht, Hunderttausende selbst in eine In­frastruktur zu investieren, die anderen vom Telekommunikationsunternehmen vor die Tür gelegt werden? Die Entscheidung, wer wann bedient wird, richtet sich immer noch nach Wirtschaftlichkeitsaspekten.

Indes sind mobile Telefonie und schnelles Internet Schlüsselaspekte eines jeden Wirtschaftsstandortes. Und nicht nur das. Alle, die auf dem Land zu Hause sind, dürfen sich bei dem Ausbautempo abgehängt fühlen. Annemarie Bluhm-Weinhold