Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Lange Schlangen vor dem Hallenbad und bis zuletzt die Ungewissheit: Bekommen wir überhaupt einen Platz? Wer sein Kind in Steinhagen im Schwimmkursus anmelden will, braucht einen langen Atem – und viel Glück.

Kindern das Schwimmen beizubringen, soll Spaß und Sicherheit vermitteln. Doch selbst wenn der gute Wille da ist, stehen Eltern vor großen Hürden. Die Anmeldung zum Schwimmkursus ist in Steinhagen nicht telefonisch oder online möglich; stattdessen heißt es: Schlange stehen vor dem Hallenbad, das am jeweiligen Anmelde-Samstag um 7 Uhr öffnet.

" „Ich war um 6.20 Uhr da, ein Vater gar um 5.30 Uhr.“ Eine Steinhagenerin über das Warten in der Anmeldeschlange – das Bad öffnet um 7 Uhr "

Ob man dann einen Kursplatz bekommt, sei offen, berichten jetzt zwei genervte Mütter dem WESTFALEN-BLATT. Beide wollen namentlich nicht genannt werden. »Es standen mehr als 30 Eltern in der Schlange. Ich war um 6.20 Uhr da, ein Vater gar um 5.30 Uhr«, berichtet die eine Steinhagenerin. »Für meinen fünfjährigen Sohn habe ich gerade noch einen Kursplatz für Herbst bekommen.« Bei der DLRG hatte man sie bereits aufs Frühjahr 2021 vertröstet.

" „Einige kamen viel später, haben sich von der Seite in die Schlange gemogelt und sind so zum Zuge gekommen – eine Sauerei!“ Eine weitere Steinhagenerin über das Anstehen vor dem Hallenbad "

Kein Glück hatte die andere Leserin; sie reihte sich ebenfalls in der Schlange vor dem Hallenbad ein, um Tochter, Freundin und Patenkind anzumelden. »Ich war gegen 6.30 Uhr dort. Als ich dann relativ weit vorne stand, hörte ich aus dem Kassenbereich, der Kurs sei voll. Ich war die Erste, die keinen Platz mehr bekam. Die Mitarbeiterin empfahl, mich auf eine Warteliste zu setzen«, berichtet die verärgerte Mutter. »Einige kamen viel später, haben sich von der Seite in die Schlange gemogelt und sind so zum Zuge gekommen – eine Sauerei!«

Wie es für ihre Familie nun weitergeht? »Wir überlegen, uns mit anderen Eltern zusammenzutun und unseren Kindern das Schwimmen selbst beizubringen. Das müssen wir aber zeitlich stemmen...«

Hallenbad-Team will notfalls weiteren Kursus einrichten

Auf Warteschlange und Ungewissheit angesprochen, berichtet Schwimmmeister Ralf Aldenhoff, man setze seit mehr als 25 Jahren auf die persönliche Anmeldung: »Gibt es zu wenige Kursplätze, setzen wir die Interessenten auf eine Warteliste und benachrichtigen sie schnellstens. Dann führen wir statt jährlich fünf auch mal sechs Kinderschwimmkurse durch.« Notfalls springt Aldenhoff dann selbst mit ein. »So konnten wir die Warteliste bisher immer abarbeiten. 2018 hatten wir sogar Plätze übrig.« Jeweils 15 Kinder lernen im Kursus das Schwimmen, »wir empfehlen sie ab fünf oder sechs Jahren«, so der Schwimmmeister. Trotz nervigen Schlangestehens: Am Anmeldeverfahren wolle man nicht rütteln.

Kaum eine Chance in Halle – freie Plätze dagegen in Bielefeld

Viel mehr Nachfrage als Kursplätze gibt es im Haller Lindenbad: »Wir haben im August 80 Anmeldungen entgegengenommen – die Nachfrage war mehr als doppelt so groß«, berichtet Mitarbeiter Christian Konrad. Das Problem sei der eng getaktete Tagesablauf: »Baby- und Kleinkinderschwimmen, mehrfach Aqua-Fit, Seniorenschwimmen, dazu der öffentliche Betrieb – das setzt Grenzen, mehr Kurse können wir nicht einrichten«, sagt Christian Konrad.

Entspannt stellt sich die Situation in Bielefeld dar: Aktuell gibt es 30 freie Plätze im Kinderschwimmkursus des Brackweder Hallenbades »Aquawede«, weitere 40 im Bielefelder »Ishara«.

Schwimmkurse der DLRG

Auch die DLRG leitet in Steinhagen wöchentlich Kinderschwimmkurse – parallel zur eigenen Trainingszeit. Die Anmeldungen laufen über die Homepage. »Wer sich heute anmeldet, muss zur Zeit eineinhalb Jahre warten. Alle werden von uns benachrichtigt«, sagt Vorsitzende Dr. Heike Schiller. »Wir haben 18 ausgebildete Übungsleiter und acht Sport- und Gruppenhelfer, die sich um Anfängerschwimmausbildung, weiterreichende Ausbildung im (Rettungs-)Schwimmen bis hin zu den Aquafitness-Kursen kümmern«, zählt sie auf. »An einem Freitagabend betreuen wir in drei Stunden über 150 Kinder und Jugendliche im Bad. Daher muss die Aufnahme neuer Schwimmanfänger begrenzt werden«, erklärt Schiller.

Genug Übungsleiter habe man: »Wir achten sehr auf die qualifizierte Ausbildung der Ausbilder und der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Limitierend ist bei uns Ehrenamtlichen eher die Zeit: Fast alle Ausbilder sind auch berufstätig oder familiär stark eingebunden.«

Kommentar

Wasser zieht Kinder magisch an. Damit der Spaß im Schwimmbad, am Strand oder auch am Teich mit größtmöglicher Sicherheit einher geht, empfehlen DLRG, Kindergärten, Schulen und andere Institutionen, Kinder früh ans Wasser zu gewöhnen und ihnen Schwimmen beizubringen. Nach Verkehrsunfällen gilt Ertrinken als zweithäufigste Art tödlich verlaufender Unfälle im Kindesalter.

Traurig genug, dass die Situation in Steinhagen und Halle so angespannt ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob man für den neuen Harry Potter oder einen Aldi-Computer Schlange stehen muss oder eben für solch etwas Entscheidendes wie einen Schwimmkursus. Schön, wenn man in Steinhagen – eine zertifizierte kinderfreundliche Kommune! – zusätzliche Schwimmkurse einrichten will. Doch sollte dringend das Anmelde-Prozedere überdacht werden; die Interessenten benötigen Planungssicherheit. Schließlich geht es für die Kinder um Sicherheit und Lebensfreude. Volker Hagemann