Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Nein, am Kreisel an der Brockhagener Straße ist kein Schottergarten entstanden. Vielmehr ist das Steinhagens neueste Anlage von Wildstaudenbeeten. Und die werden sich bald schon als umschwärmter Anlaufpunkt für Insekten erweisen, sind sich Bauhofleiter und Klimaschutzmanagerinnen sicher.

Doch am Dienstag haben Norbert Kuznik, Marianne Vaske und Gabriele Siepen erst einmal 20 interessierte Fachleute zu den frisch bepflanzten Schotterflächen an der Brockhagener Straße und zu weiteren naturnah gestalteten öffentlichen Flächen geführt. Neben Mitarbeitern des Bauhofs Steinhagen waren Vertreter aus den Grünflächenabteilungen in Halle, Werther, Borgholzhausen, Harsewinkel und Rietberg dabei. »Die Um- und Neugestaltung öffentlicher Grünflächen in Lebensraum für heimische Insektenarten ist zurzeit in nahezu allen Kreiskommunen ein Thema. Denn es gibt überall die politischen Beschlüsse, die umgesetzt werden müssen«, sagte Gabriele Siepen.

Dass Steinhagen in dieser Beziehung eine Vorzeigekommune ist, machte Rosemarie Gemba deutlich. Die Fachberaterin für Naturerlebnisräume, wie sie sich selbst nennt, aus Edemissen bei Braunschweig hatte sich im Vorfeld der Schulung mit Norbert Kuznik die bereits umgestalteten Flächen etwa an der Mozartstraße, am Gymnasium und in Wohnsiedlungen angesehen und war beeindruckt: »So etwas wünscht man sich noch von viel mehr Kommunen.«

In ihrem Vortrag empfahl sie den Grünflächen-Experten »mehr Mut zur Wildnis«. Sie machte anhand von eigenen Projekten aber auch deutlich, dass Wildnis nicht automatisch sprießt mit der entsprechenden Saatmischung, sondern der Boden passend vorzubereiten ist.

Boden ausgekoffert und angereichert

Beispiel Kreisverkehr Brockhagener Straße: »Ein Extremstandort«, wie Gabriele Siepen sagt. Denn die Pflänzchen, die hier gedeihen sollen, müssen mageren und trockenen Boden vertragen, Kalk lieben sowie am vielbefahrenen Kreisel auch mit Streusalz im Winter klar kommen. Dafür gibt es bestimmte Sorten. Inzwischen sprießt das erste zarte Grün. Der Bauhof habe, wie Norbert Kuznik erläutert, den Boden auf den Verkehrsinseln und im Randbereich auf 30 Zentimeter ausgekoffert, mit Kalksteinschotter aus dem Teuto aufgefüllt – mit großen Brocken, aber auch Feinanteil, der Wasser bindet. Zum Anwachsen haben die Pflänzchen einen mageren Boden um die Wurzeln bekommen, demnächst wird noch Splitt aufgefüllt.

Ohne Pflege aber geht es aber in der selbst gestalteten Wildnis nicht. Auch das machten die Gastgeber deutlich: »Die Politik wollte die Umgestaltung der Flächen und hat zwei zusätzliche Stellen im Bauhof genehmigt«, so Gabriele Siepen.