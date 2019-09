Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Wie sieht die Mobilität der Zukunft in Steinhagen aus? Die SPD möchte das bestehende System aus Bahn, Buslinienverkehr und Anruf-Sammel-Taxi (AST) um ein Element erweitern: den Gemeindebus. Das ist Thema an diesem Donnerstag im Ordnungs- und Umweltausschuss.

Die SPD schreibt in ihrem Antrag, dass ein Gemeindebussystem zur nachhaltigen Verbesserung beitragen soll und will einen Fachplaner mit der Erstellung eines Konzepts beauftragen. Dabei sind nicht zuletzt die Kosten zu klären. Ebenso wie weitere Fragen zum Umfang des Haltestellennetzes und zur Taktung.

Für die SPD ist bisher lediglich klar: Der Gemeindebus soll die Ortsteile mit dem Steinhagener Ortskern verbinden. Er ist aber kein ehrenamtlich betriebener Bürgerbus wie in Werther, sondern im ÖPNV-System unterwegs – »unabhängig vom überörtlichen Linienverkehr, aber auf diesen abgestimmt«, wie Heiko Hartleif, Mitglied im Ordnungs- und Umweltausschuss sagt. »Ausgangspunkt der Überlegungen war die Ausweisung neuer Wohngebiete in Amshausen. Der Ortsteil ist seit jeher schlecht angebunden ans Zentrum. Ebenso ist Brockhagen auf schlecht getaktete Linien angewiesen«, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Godejohann.

Auf Zuschüsse angewiesen

Die SPD erwartet nicht, dass sich ein Gemeindebus wirtschaftlich selbst tragen würde. Er wäre auf Zuschüsse angewiesen. Auch wird er den bestehenden Bedarfsverkehr des AST nicht überflüssig machen, wie Karl-Heinz Lohrer, Vorsitzender des Ordnungs- und Umweltausschusses, sagte. »Wir sprechen ja erst einmal von der Anbindung von Zentren. Inwieweit man in die Fläche gehen kann, ist eine ganz andere Frage.«

Die SPD nennt als Vorbild für ihren Antrag den Stadtbus in der oberbayrischen Stadt Pfaffenhofen. In dieses System hat Bürgermeister Klaus Besser unlängst im Rahmen des unter anderem vom Bundesaußenministeriums initierten Projekts »Energiewende Partnerstadt« Einblick bekommen: Denn Pfaffenhofen gehört mit seiner Partnerstadt ebenso wie Steinhagen und Woerden zum Teilnehmerkreis. Der Stadtbus in Pfaffenhofen funktioniert als ein Sternbus aus den sieben Ortsteilen der Stadt ins Zentrum, wie Klaus Besser im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erklärte: »Der Bus soll die Mobilität insbesondere für junge und ältere Menschen erhöhen. Es ist ein innerörtlicher Verkehr nach Fahrplan, der aber auch Zubringerfunktion für den Regionalverkehr hat.« Das Wichtigste aber wohl für die Bürger: Der Bus ist kostenlos.

Individualverkehr ist hoch

Dass das ÖPNV-System in Steinhagen offenbar unzureichend und – nicht zuletzt durch hohe Fahrpreise – unattraktiv ist, davon zeugt der ausgeprägte Individualverkehr. 16.493 Kfz gab es laut Landesdatenbank NRW und dem Steinhagener Klimaschutzmanagement am 1. Januar 2019 in der Gemeinde, davon 13.536 Pkw – bei einer Einwohnerzahl von knapp 21.000. Auch machen sich Bürger und Parteien Gedanken über Vernetzung der Ortsteile. Beispiele dafür sind die Mitfahrerbank in Brockhagen, die demnächst Zuwachs in Steinhagen uns Amshausen bekommen soll, ebenso wie der Antrag, den die CDU im Frühjahr gestellt hatte: Zum Transport der Kinder und Jugendlichen zum Training der Jugendspielgemeinschaften solle die Ausweitung des AST geprüft werden. Für den Vorschlag fand sich keine Mehrheit. Er ist aber noch einmal Thema im Ausschuss an diesem Donnerstag.

Ein weiterer Aspekt des Steinhagener Nahverkehrs steht auf der Tagesordnung im nicht-öffentlichen Teil: der Vertrag mit Taxi-Unternehmer Dirk Könemann. Dieser hatte wegen nicht auskömmlicher Finanzierung durch die Gemeinde den AST-Vertrag gekündigt.

Kommentar