Steinhagen (WB/vh). Der Auftritt am Donnerstagmorgen in der Kindertagesstätte »Regenbogen« St. Hedwig war eine Premiere – und die klappte prima. Erstmals sangen Mitglieder des noch jungen Steinhagener Migrantenchores »O-Ton Deutsch« (Leitung: Kerstin Harms) gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor St. Hedwig (Leitung: Myriam Kramer). Und wenn man schon in der »Regenbogen«-Kita zu Gast ist, dann singen die Kinder auch selbst mit.