Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). »Bürgerliches und soziales Engagement ist gerade in diesen Zeiten wichtig. Den Blick auf den Anderen zu werfen und sich für das Gemeinwohl einzusetzen, finde ich besonders wertvoll«, sagte Schulleiter Stefan Binder. Am Donnerstag zeichnete er zahlreiche Schüler in der Pausenhalle des Steinhagener Gymnasiums aus.

Zu Beginn des Abends hob Stefan Binder jedoch zunächst einmal den Einsatz von Schülern hervor, die am Vorabend den Antrag auf die Umgestaltung des Schulhofes im Schulausschuss vorgetragen hatten. »Sie haben Unterschriften gesammelt und den Antrag mit erarbeitet und es für die gesamte Schule getan«, lobte Binder, der sich von diesem Verhalten beeindruckt zeigte und kurz darauf das Wort an Lehrerin Johanna Herbke übergab, welche die Feierstunde mit Hilfe einiger Schüler organisiert hatte.

" „Ohne diesen zusätzlichen Einsatz der Schüler wären einige unserer Angebote nicht möglich.“ Lehrerin Johanna Herbke "

»Es geht heute darum, Schüler und ihren Einsatz zu würdigen, denn einige unserer Angebote wären ohne sie nicht möglich«, sagte Herbke. Sie erhofft sich daraus zusätzlich eine Signalwirkung an die Schulgemeinschaft, wie bedeutend zusätzliches Engagement für ein buntes und vielfältiges Schulleben ist. Wie vielfältig, das wurde bei den Ehrungen sehr gut deutlich.

So machte Lehrerin Vera Linn den Anfang und ehrte Schüler, die nach einem Vorentscheid in der Schule in ihrer Freizeit erfolgreich an der Regionalrunde der Mathematik-Olympiade teilgenommen haben. Stefanie Brünger hatte wenig später die Ehre, diejenigen Schüler zu ehren, die sich in den Sommerferien 2018 und 2019 sowie im Verlauf der Schuljahre dazu bereit erklärt hatten, sich an dem aufwändigen Ein- und Auspflegen von rund 2000 Schulbüchern zu beteiligen.

Auch mit europäischenThemen beschäftigt

Darüber hinaus wurden Schüler für die Teilnahme an »Jugend debattiert« sowie an einem Wettbewerb geehrt, der sich mit europäischen Themen beschäftigt. Ehrungen für die Paten der Fünftklässler, die geschulten Laborhelfer sowie langjährige SV-Mitglieder schlossen sich an und verdeutlichten einmal mehr, dass das Bedürfnis, sich sozial zu engagieren, in jedem Fall vorhanden ist. »Beeindruckend!«, wie Johanna Herbke findet, die sich auch über die musikalischen Beiträge von Nina Bieber und Elsa Beining freute.

Die ausgezeichneten Schüler im Überblick:

Mathematik-Olympiade: Malte Elgeti, Max Simon, Lasse Schwert, Lea Hermelbracht, Elias Loleit und Timm Mowwe.

Mitarbeit Schulbuchausleihe:

Liv Johanning, Luca Paasche, Theresa Dopheide, Nele Schmidt, Leonie Schmidt, Maximilian Roßkamp und Miriam Danho.

Teilnahme an »Jugend debattiert«:

Malte Elgeti, Kathrin Wiedemann, Sophie Bleckmann, Maximilian Roßkamp, Serdar Atik (Debatte), Valérie Gevorski und Lasse Schiller (Jury).

Europäischer Wettbewerb:

Nele Schmidt, Leonie Schmidt, Theresa Dopheide und Liv Johanning.

Langjährige SV-Mitarbeit: Antonia Binder, Mavie Brinkhoff, Alea Burkat, Armina Cheema, Daniel Dammeyer, Marie Dickeduisberg, Esther Frank, Valérie Gevorski, Svea Haun, Angelina Intses, Nurzülal Kandemir, Lena Klausmeier, Maria Koli, Cedric Langenscheidt, Linus Neugebauer, Mathias Reiswig, Arthur Scheiermann, Paula Schlewing, Nils Stockbrügger, Jasmin Wandert und Benita Xhigoli.