Denn seit etwa einem Jahr liefert der Brockhagener Landwirt Jörg Düfelsiek dem Sektionaltorwerk an der Horststraße aus seiner Biogasanlage Wärmeenergie. Wie das funktioniert, das berichteten Matthias Otto und Jörg Düfelsiek am Donnerstagabend im Ordnungs- und Umweltausschuss.

500 Meter Luftlinie liegen zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Vennorter Straße und dem Industrieunternehmen an der Horststraße – nun verbindet beide eine 800 Meter lange Leitung, durch die Erdgas zu einem Blockheizkraftwerk bei Hörmann fließt. Schließlich ist die Hörmann KG Brockhagen nach ISO 50.001 umweltzertifiziert, will – und muss – jedes Jahr ein bisschen grüner werden. Matthias Otto machte aber auch klar: »Investitionen in die Ökologie zahlen sich auch ökonomisch aus.« Dennoch sollte die Amortisationszeit für ein Wirtschaftsunternehmen natürlich möglichst kurz sein.

Zwischendurch werden die Puffer gefüllt

Das 673 Mitarbeiter zählende Unternehmen hat eine beheizte Fläche von 93.000 Quadratmetern und braucht eine Energiemenge von 9,355 Megawattstunden (MWh) – die Hälfte für die Beheizung der Flächen, die andere Hälfte als Prozesswärme für die Verarbeitung von PU-Schaum in den Sektionaltoren. Und nur diese Letztgenannte wird ganzjährig gebraucht, ein großer Kessel im Sommer also überflüssig. Das sprach für BHKW und Biogas. Die thermische Grundlast beträgt 210 Kilowattstunden (kWh). »Wenn wir nicht produzieren, füllen wir die Puffer«, so Otto.

Der Hof Düfelsiek produziert seit 2010 Biogas mit immer größeren Anlagen und Effizienzsteigerungen. Heute liegt der Ausstoß bei 2,3 Millionen Kubikmetern pro Jahr, 270 Kubikmetern in der Stunde, die Leistung bei 620 kW – bleiben nach Abzug der Lieferung an Hörmann noch 370 kW am Hof. Düfelsiek speist das Biogas ins Netz. Und mit der Abwärme der Motoren auf dem Hof versorgt er zudem 20 Häuser mit 35 Wohnungen in der Umgebung.

436 Tonnen CO2 im Jahr eingespart