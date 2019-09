Steinhagen (WB/el). Ob im phantasievoll-schnittigen Bayern-Outfit oder in traditioneller Tracht – die Steinhagener wissen, was sie dem Oktoberfest schulden. Zum 16. Mal lud Peter Krebs, Wirt des »Graf Bernhard 1344«, zu dem Spaß im Bierzelt am Cronsbachstadion ein.

Wenn sich bei anderen Oktoberfesten der neugierige Blick auf das Fass und einen gekonnten Anstich richtet, ist das bei dieser Party anders. Von Anfang an ist hier alles inklusive und ein Freibier daher unnötig. Stattdessen zieht zum Auftakt die Band »Pannonia Feuer« aus dem Burgenland in das große Festzelt ein, angeführt vom wohlgeübten Eisbahn-Sprecher am »Graf Bernhard«, Peter Sommerstedt. Sänger Manfred Haas hatte sich von einem Arbeitsunfall erholt und startete mit neuer voller Energie. Zuvor machten sich die 550 Gäste über das leckere Buffet mit Leberkäs’, Würsteln und Sauerkraut her. Dazu gab es bayerisches Benediktiner-Bier.

Erst wird geschunkelt, dann geht’s auf Tische und Bänke

Anschließend verlangten die Gäste in feschen Hütchen, schillernden Dirndl-Stoffen und bestickten Leinenhemden Bewegung. Darum forderte die Burgenländer Band zunächst einmal zum Schunkeln auf, dann wurden schon die Gläser zum »Ains, zwoa, Gsuffa!« gestemmt.

Schließlich tanzten die Gäste bestens gelaunt auf Bänken und Tischen, feierten alte und neue Freundschaften. Denn obwohl das Fest schon eine lange Tradition hat, kommen immer wieder Neulinge in die geschmückten Zeltwände. Hörensagen und einfach das Engagement des Freundeskreises bringen sie zusammen zum Cronsbachstadion. Und so hatten auch Andreas Schulz an den Zapfhähnen und sein Team gut zu tun: »Hier gibt es keine Mass; da müssen wir einfach öfter mal zu den Gästen.«