Steinhagen (WB/anb). Wie werden die Straße Am Pulverbach und der ZOB als Mobilstation in Zukunft aussehen? 2020 soll gebaut werden. Dazu steigen die Mitglieder des Bauausschusses und Planer Ralf Düspohl, Ingenieurbüro Röver, am Donnerstag, 10. Oktober, in die Detailplanungen ein.