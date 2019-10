Steinahgen (WB/anb). Eine Woche ist der Brockhagener Phillip Gätz schon mit der Cap San Marco der Reederei Hamburg Süd auf seiner »Fahrt in den Verstand« und nach Südamerika. Am Sonntag war das Containerschiff vor Portugal, und der Fotograf fiebert der Atlantik-Überquerung entgegen – nicht ohne sich mit einem Zwischenbericht zu melden.

Besonders an das Einschiffen über eine schmale und sehr lange Gangway und an das Auslaufen aus seiner Wahlheimatstadt Hamburg erinnert er sich mit viel Emotion. Die Fahrt auf einem Containerschiff ist ein Lebenstraum: »Ich hatte eine Freudenträne im Auge vor Stolz, es tatsächlich geschafft zu haben. Da ist aber auch die Ungewissheit: Jetzt geht es los, kein Zurück mehr. Was wird mich erwarten?« Erst einmal eine Einladung auf die Brücke, wo der 36-Jährige die Fahrt über die Elbe erlebte. Besonders schön: Der Fluss führte viel Hochwasser, aber just riss der Himmel auf, und über der Stadt lag ein Regenbogen. An Bord hat er sich nach eigenem Bekunden gut eingelebt. Die Crew sei jung und alles einfach nur groß: »Ich brauche fünf Minuten, um vom Bug zum Heck zu gehen.«