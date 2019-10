Von Gabriele Grund

Steinhagen (WB). Über Pro und Kontra des Hundeschwimmens in öffentlichen Freibädern kann man sicherlich stundenlang diskutieren. Fakt ist jedoch, dass die Vier- und ihre Zweibeiner eine Menge Spaß an diesem besonderen Angebot haben – wie man am Samstag im Waldbad in Steinhagen erleben konnte.