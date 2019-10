Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Wenn in Steinhagen der Aldi demnächst tatsächlich bauen sollte, dann könnte er das doch energieneutral tun. Wie so etwas aussieht, das hat in Steinhagens holländischer Partnerstadt Woerden gerade der Konkurrent Lidl vorgemacht.

Die etwa 30-köpfige Steinhagener Delegation aus Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern war jedenfalls beeindruckt – und hat den Aldi Steinhagen schon im Hinterkopf. »Energiewende Partnerstadt«: Das unter anderem vom Bundesaußenministerium mitfinanzierte Projekt führt die Partner jetzt in Woerden zusammen – an passendem Ort: Denn das Rathaus ist frisch saniert und nun klimaneutral.

Schnellladesäulen für die Zeit des Einkaufens

Wie sieht der energieneutrale Discounter denn aus? Der Parkplatz ist überdacht, das Dach mit Solarmodulen versehen – ebenso wie das Gebäude selbst, das zudem baulich auch den entsprechenden Standard hat. Der Energiebedarf ist somit gedeckt. Zudem sind Schnellladesäulen auf dem Parkplatz installiert: 15 Minuten bringen Power für 120 Kilometer. »Das macht den Discounter für Kunden attraktiv, weil sie in der Zeit ihres Einkaufs das Auto aufladen können«, sagt Klimaschutzmanagerin Gabriele Siepen.

Zweites Beispiel: Eine Wohnungsbaugesellschaft hat Häuser zum Null-Energie-Standard saniert. Neben der entsprechenden Isolierung sind Wärmepumpen eingebaut worden. Die damit verbundene Mieterhöhung rechnet sich, wie den Steinhagener Gästen erklärt wurde, über die geringeren Nebenkosten.

Nachbarschaftsbatterie versorgt Häuser der Umgebung

Auf der Südseite sind Solarpaneele installiert, deren Strom in eine so genannte Nachbarschaftsbatterie gespeist wird. »Die hat die Größe einer Garage und versorgt alle Häuser in der Umgebung, die ebenfalls der Gesellschaft gehören«, erläuterte Gabriele Siepen. In sonnenarmen Zeiten wird die dort gepufferte Energie zurückgespeist. »In den Niederlanden gibt es keine Einspeisevergütung wie bei uns, so dass Strom nicht ins Netz gegeben wird«, so Siepen. Die Nachbarschaftsbatterie war zunächst nur ein Modellversuch: »Jetzt muss erst die entsprechende Gesetzeslage geschaffen werden.«

Die Energiewende verlangt Kreativität, und die stellt das Start­up »Meeting Office« unter Beweis. In einem Industriegebäude aus den 1980er Jahren sind moderne Büros und Sitzungsräume entstanden. Entscheidend ist, was vor den Fenstern hängt: Fassadenbegrünung wächst in Behältnissen aus Recyclingplastik. Computergesteuert wird mit Regenwasser bewässert und gedüngt.

Widerstand gegen die »Windmühlen«

In Woerden wird viel auf Wärmepumpentechnik gesetzt. Indes haben die Niederländer Nachholbedarf, was klimafreundliche Wärmeerzeugung betrifft: »Bisher lief viel über Erdgas, das aber aus Fracking gewonnen wurde«, so Gabriele Siepen. Und gegen die »Windmühlen«, die Windräder, regt sich großer Widerstand in der Bevölkerung.

Am Freitag, 15. Mai 2020, sind die Woerdener zu Gast in Steinhagen, um sich anzusehen, wie die »Energiewende Partnerstadt« hier aussieht. »Ich habe schon eine Liste von Projekten«, kündigt die Klimaschutzmanagerin an.

Kommentar

Das klingt alles höchst innovativ, was die Partnerstadt da in Sachen Energiewende auf die Beine stellt. Nachahmenswert? Sicherlich in manchen Punkten. Stichwort: Fassadenbegrünung mit Pflanzkästen aus Recyclingplastik. Eine gute Anregung. Der energieneutrale Supermarkt, Mehrfamilienhäuser zum Null-Energie-Standard – warum nicht? Das Schöne an dem Projekt »Energiewende Partnerstadt« ist ja: Abgucken ausdrücklich erwünscht. Doch hat auch Steinhagen viel zu bieten: Die Biogas-Kooperation von Landwirtschaft und Industrie ist ein Beispiel, das Woerden interessieren dürfte.