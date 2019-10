Die Angst, die ihn am Ende in ihren Bann schlägt, ist die Angst des modernen Menschen«, heißt es auf der Homepage der Theaterkompagnie Stuttgart zum Stück. Am Donnerstag, 31. Oktober, führt das Ensemble das Stück im Steinhagener Kulturwerk auf. Beginn in der Aula des Schulzentrums ist um 20 Uhr.

Wo die Gegenwart in der Vergangenheit sichtbar wird

Der Jedermann-Stoff ist spätmittelalterlich. Hugo von Hofmannsthal ließ sich vom englischen Everyman (1509) ebenso inspirieren wie von der Comedi von dem reichen sterbenden Menschen, der Hecastus genant (1549) von Hans Sachs. Und wie im mittelalterlichen Mysterienspiel ließ er keine Personen, sondern Personifikationen auftreten: Jedermann, den guten Gesell, die Buhlschaft, Tod, Teufel, Mammon und Glaube. »Trotzdem ging es Hofmannsthal darum, ein Zeitstück zu schaffen, in dem die Gegenwart in der Vergangenheit sichtbar wird – mit Erfolg«, so die Theaterkompagnie mit Verweis auf die seit 90 Jahren bestehende »Jedermann«-Tradition bei den Salzburger Festspielen, stets mit prominent besetzter Hauptrolle.

Herzloser »Jedermann« bereut, tut Buße und findet Erlösung

Jedermann, der reiche Mann, der sich wenig schert um seine Mitmenschen, kein Herz zeigt, sondern mit seinem Geld prahlt, soll vor Gottes Gericht. Gott will ein Exempel statuieren, weil er meint, die Menschen hätten sich von ihm abgewendet. Doch im Angesicht des Todes fängt Jedermann an, sein ausschweifendes gottloses Leben zu bereuen. Er tut Buße – und findet Erlösung. Das Ringen mit der Verzweiflung im Angesicht des Todes, die Angst vor dem Tod und der Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens ist heute noch genauso aktuell wie 1911, als Hofmannsthals Stück in Berlin uraufgeführt wurde.

