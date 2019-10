Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Der Baulärm dröhnt durch den ganzen Ortskern, der Park am Brinkhaus hat sein Grün eingebüßt – die Ortskernsanierung an der Brinkstraße ist in diesen Tagen auf ihrem Höhepunkt. Und die Arbeiter haben nicht mehr viel Zeit: In fünf Wochen muss alles fertig sein – rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt. »Ein sportliches Programm«, so Bauamtsleiter Stephan Walter.