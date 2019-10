Steinhagen (WB/anb). Die Steinhagener SPD will mit den Bürgern ins Gespräch kommen, Rückblick und Ausblick halten auf wichtige Projekte. Dazu gehen die SPD-Fraktionsmitglieder in die Ortsteile und bieten dort für alle Interessierten Spaziergänge an. Zum Auftakt geht es an diesem Samstag, 26. Oktober, nach Amshausen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Von dort aus geht es über vier weitere Stationen zum Ziel, der Begegnungsstätte »Landeplatz« am Sportplatz, wo auch die Flugsportvereinigung ihr Domizil hat.