Steinhagen (WB/anb). Zu Konzerten und zu Schulfesten kommen viele in ihrer alten Schule gerne vorbei. Oder sie lassen sich beim Steinhagener Weihnachtsmarkt am Stand blicken. Jetzt will der Förderverein des Steinhagener Gymnasiums alle ehemaligen Schüler, Lehrer und Eltern wieder enger an die Schule binden und eine spezielle Ehemaligen-Abteilung gründen.