Gitta Lochmüller brachte einen Blick auf den Bielefelder Ostwestfalendamm auf die Leinwand. Nur zwei der Werke, die die Steinhagener Künstlergruppe »Das Atelier – Bilderleben« demnächst in Bielefeld präsentiert. Der passende Titel: »Stadtauswärts«. Die Ausstellung ist vom 20. November bis zum 6. Januar in den Räumen der Bielefelder Stadtwerke an der Schildescher Straße 16 zu sehen (Kundenzentrum in der historischen Turbinenhalle).

»Stadtauswärts« – der Titel stellt mehrere Bezüge zu den mehr als 30 Öl- und Acrylbildern her, wie Michael Niemetzs Mitstreiterinnen Gitta Lochmüller und Heike Linnenbrügger erklären: »Die Bilder, allesamt neu, sind lebendig. Sie zeigen Straßenszenen, Wege, die nach auswärts führen, Autos, Menschen und Details wie Pflanzen an diesen Wegen.«

Vernissage am 20. November

Und es gibt weitere Interpretationen: »Vom Kreisverkehr an den Stadtwerken aus ist man ruckzuck auf dem Ostwestfalendamm – und erreicht stadtauswärts Steinhagen«, sagt Heike Linnenbrügger augenzwinkernd. »Außerdem: Als Steinhagener Künstler hatten wir 2018 in der Bielefelder Stadthalle ausgestellt, jetzt sind wir erneut außerhalb Steinhagens.«

Zur Vernissage sollten sich die Besucher wegen der besseren Planung anmelden: per E-Mail an gitta.lochmueller@gmail.com. Beginn ist um 18 Uhr mit der Begrüßung durch Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann. Dietrich Schulze von der Musik- und Kunstschule Bielefeld gibt eine inhaltliche Einführung, den musikalischen Teil bestreitet Saxofonist Christian Wolf. Die Bilder sind dann während der Öffnungszeiten des Stadtwerke-Kundenzentrums zu sehen.