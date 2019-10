Etwa 30 Einsatzkräfte aller drei Steinhagener Löschzüge sind im Einsatz bei Kfz Wesle an der Steinhagener Borsigstraße. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Schweißarbeiten haben am Mittwochmittag zu einem Brand im Heizungskeller der Steinhagener Firma Wesle Kfz geführt. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Wie Wesle-Werkstattleiter Mario Himmerich berichtet, sei bei Schweißarbeiten im Heizungskeller Funkenflug entstanden. Der löste ein Feuer aus. Gegen 11.45 Uhr alarmierten Mitarbeiter die Steinhagener Feuerwehr. Die war nach wenigen Minuten vor Ort und hatte das Feuer schnell gelöscht.

Starke Rauchentwicklung in den Kellerräumen

Neben etwa 30 Einsatzkräften aller drei Löschzüge unter Leitung von Florian Haubrock waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort. »Wegen der starken Rauchentwicklung in den Kellerräumen kümmerte sich der Rettungsdienst vor Ort um drei Personen. Glücklicherweise ist aber letztlich niemand verletzt worden«, erklärte Florian Haubrock. Wie hoch der Sachschaden an der Heizungsanlage ist, stand am Mittwoch noch nicht endgültig fest.