Steinhagen (WB/vh). Der Andrang war groß am Mittwochvormittag: Etwa 100 geladene Gäste, darunter Geschäftspartner, Freunde, Vertreter der Gemeinde und weiterer Institutionen feierten mit der Belegschaft der Firma Plasmatreat die offizielle Einweihung des neuen Technologiezentrums an der Queller Straße .

Nach 14 Monaten Bauzeit wurde der 4,5 Millionen Euro teure Neubau mit einem Festakt eingeweiht. »Die Lage hier ist bestens, was unsere Vernetzung mit Zulieferern aus ganz Ostwestfalen-Lippe unterstützt«, freut sich Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christian Buske. »Außerdem bietet das Areal auch noch genügend Platz für eine weitere Expansion.«

Auch Plasmaverfahren für umweltfreundliche Direkt-Haftverbunde werden hier entwickelt

Das Technologiezentrum beherbergt auf 1400 Quadratmetern Gesamtfläche die Abteilungen Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik. »Hier entwickeln wir unter anderem Plasmaverfahren für neue, umweltfreundliche Direkt-Haftverbunde«, erklärt Christian Buske. Darüber hinaus forscht das Unternehmen an integrierten Verfahren zur Plasmabeschichtung. Sie sollen den Digitaldruck auf Oberflächen ermöglichen, die sich sonst nur schwer bedrucken lassen.

Von alldem machten sich die Besucher am Mittwoch ein Bild vor Ort. An zehn Stellen stellten Plasmatreat-Mitarbeiter verschiedene Verfahren anschaulich vor. So ist im neuen Gebäude ein mikrobiologisches Prüflabor angesiedelt. Darin untersuchen Fachleute etwa, wie Plasma zur Desinfektion eingesetzt werden kann.

Erfolgreiche Nachnutzung eines früheren Gewerbestandorts

Für Bürgermeister Klaus Besser ist das neue Firmengebäude »ein hervorragendes Beispiel für die erfolgreiche Nachnutzung eines aufgegebenen Gewerbestandortes«, bezog er sich auf den früheren Balsam-Standort an der Queller Straße. Plasmatreat stärke nicht nur seinen Firmenstandort, sondern auch den Wirtschaftsstandort Steinhagen: »Eine wertvolle Investition in die Zukunft!«