Steinhagen (WB). Wer in Steinhagen komplett ohne Auto auskommen will, hat es mitunter schwer, von A nach B zu gelangen. Wie die Alternativen aussehen, wie gut der Öffentliche Personennahverkehr ist, wo dringend Nachholbedarf besteht – darüber will die Steinhagener Grünen-Fraktion mit allen interessierten Bürgern diskutieren.

Für Montag, 4. November, laden die Grünen daher zu einem »Grünen Bürgerstammtisch« in den »Dorfbullen« (ehemaliges Steinhägerhäuschen), Bahnhofstraße 2, ein. Der Abend unter dem Motto »AST, Bürgerbus oder Gemeindebus – was ist richtig für Steinhagen?« beginnt um 19.30 Uhr.

Bei der Bewältigung der Klimakrise sei die klimaschonende Mobilität ein wichtiger Faktor, sagen die Grünen. Dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) komme dabei eine entscheidende Rolle zu. Allerdings: Wer in Steinhagen dauerhaft ganz ohne Pkw auskommen will oder muss, komme schnell an den Punkt, an dem die Schwächen des ÖPNV im ländlichen Raum die eigene Mobilität beeinträchtigen. Lange Takte, hohe Fahrpreise, schlechte Verbindungen etwa auch zu den Haltepunkten des Haller Willems, eine unkomfortable Anbindung in die Kreisstadt Gütersloh: All das sind nur einige Punkte, die private Wege und den Arbeitsweg erschweren. Hier müsse dringend etwas geschehen, und deshalb wollen die Grünen dieses Thema einmal von mehreren Seiten beleuchten.

Erfahrungsbericht, auch über den Bürgerbus in Werther

So ist für Montagabend unter anderem ein anschaulicher Erfahrungsbericht geplant: »Mit dem ÖPNV unterwegs in Steinhagen – Linienbündel, Verkehrsverbünde, Vergabe, wie funktioniert der ÖPNV?«, hat Martin Sellenschütter seinen Vortrag überschrieben. Sellenschütter ist Verkehrsexperte der Grünen-Kreistagsfraktion.

Ob neben dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) möglicherweise ein Bürgerbus eine Lösung für Steinhagen sein könnte, will Heinz Deppermann vom Bürgerbusverein Werther veranschaulichen. Ähnliches war auch Ende September Thema im Steinhagener Ordnungs- und Umweltausschuss; denn die SPD möchte das bestehende System aus Bahn, Buslinienverkehr und Anruf-Sammel-Taxi um ein Element erweitern: den Gemeindebus.