Digitale Bildung: So wie hier die Schüler einer fünften Klasse sollen in Zukunft immer mehr Kinder und Jugendliche an ihren Schulen – und zu Hause – mit Tablets, Laptops und anderen technischen Geräten lernen. Foto: dpa

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Am Steinhagener Gymnasium haben iPads in den Tablet-Klassen längst Einzug gehalten. Hier und auch an den weiteren fünf Schulen in gemeindlicher Trägerschaft soll die Ausstattung mit digitalen Medien fortgesetzt werden. Umstritten sind allerdings die Aufteilung der Finanzierung und der Umfang der technischen Betreuung.