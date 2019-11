Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Und dabei selbst kräftig mitgesungen. Vor allem bei diesem letzten Stück in der Zugabe. »Freispiel«, benannt nach dem zweiten Album, heißt das Abschlusskonzert der Steinhagener Kulturtage.

Der bekannte TV-Moderator vermag auch als Sänger bestens zu unterhalten

Beckmann kommt lässig daher. Und witzig. Aber auch mit klarer gesellschaftspolitischer Aussage: Der bekannte TV-Moderator vermag auch als Sänger bestens zu unterhalten. Mit dem Publikum in der St.-Georgs-Kirche – keineswegs nur Brockhagener oder Steinhagener, sondern auch von weiter her angereist – wird er gleich warm. Das ist in der Tat nicht so einfach: Denn in der Kirche ist es auch gegen Abend noch recht frisch, nachdem sich beim Soundcheck am frühen Nachmittag die Hauptsicherung verabschiedet hatte. Das Notfallszenario nennt Beckmann angesichts des Kirchenraumes denn auch ein »kleines göttliches Szenario«.

So spielt sich die Band eben auf Temperatur, und den Zuhörerinnen und Zuhörern wird schon mit den ersten lockeren luftigen Takten bei einer kleinen Liebespoesie ganz warm ums Herz. Beckmann und seine Band lieben den schnellen Sprung zwischen den Stilen und Rhythmen. Beckmann und Band bewegen sich im Jazz ebenso wie in Countryanklängen und in lateinamerikanischen Rhythmen.

Erinnerung an Studenten-WGs und die »wilde« Milchbar

Übergangslos wird es rockig beim ersten gesellschaftskritischen Stück des Abends: »Die Menschen sind verrückt, die Zeiten sind obskur«, singt Beckmann – um sogleich in den Weiten der eigenen Vergangenheit zu wandern: Beckmann, ein Mann der gesprochenen wie gesungenen Worte, erzählt vom Kulturschock, der ihn als 17-Jährigen in Marburg ereilte, wo in den Studenten-WGs die Revolution ausgerufen wurde. Und was ist aus den »Revoluzzern« geworden? Ex-Theologiestudent und Kommunist Siggi sei heute ein Kleinbürger, Doro, die sich einst mit dramatischer Geste von ihrem BH befreite, leite einen CSU-Ortsverband in Oberbayern. Das Publikum lacht schallend, und wird mitgenommen in die sehr zurückgenommenen ersten Takte des Stücks »Da waren diese Tage«.

Beckmann spricht mit deutlichen Worten an, was in diesem Land nicht in Ordnung ist – die Flüchtlingsdebatte beispielsweise: »Merkels Geste war großartig. Aber die Logistik fehlte.« Beckmann benennt die »Gangster« in dieser Welt: »Als ich vor fünf Jahren das Stück schrieb, war Trump noch nicht im Amt. Aber immer steht er mir jetzt vor Augen.« Und er setzt nach: »Ich frage mich immer: Was passiert da morgens im Weißen Haus im Bad, dass so eine Frisur entsteht?«

Der Humor des Reinhold Beckmann kommt an. Selbstironie hat er auch: Die »wilde« Kneipe, in der die Twistringer Jugend ihre Träume von Freiheit sponn, hieß »Milchbar«. Die nächste Großstadt war 37 Kilometer entfernt: Und sogleich singt Beckmann »Einmal mit dir nachts durch Bremen.« Sehr melodisch. Da stimmt das Publikum gerne mit ein. Die zwei Stunden mit Beckmann und Band hat es sehr genossen.