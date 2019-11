»Präsi« Ingo Eßler, Sinika Knoke, Gitta Lochmüller, Frank Linkert, Meike Eßler, Harald Gericke (von links) und der Rest des KCCF lassen in dieser Saison die Queen hochleben. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Mit dem Brexit hat das diesjährige Motto des Steinhagener Karnevals-Clubs Cronsbach-Funken (KCCF) – angeblich – nichts zu tun: »Goodbye Britain... Was wird aus Fisch & Fritten?« heißt es im Steinhagener Karneval.

»Wir gedenken vielmehr des Abzugs der Briten aus Gütersloh. Der geht uns in Steinhagen besonders leid ab, weil die Briten früher zum Steinhagener Weihnachtsmarkt immer Fish and Chips und den Atholl Brose, ein Getränk mit Whisky und Haferflocken, angeboten haben«, sagte Sitzungspräsident Ingo Eßler jr. am Montag beim Karnevals-Auftakt.

Am Schießstand wurde die fünfte Jahreszeit begrüßt

Dieser wurde von 15.11 Uhr an im Schießstand in Brockhagen gefeiert. Zum nunmehr dritten Mal schoss sich der KCCF, diesmal mit 25 Teilnehmern, dort auf die fünfte Jahreszeit ein. Und abends ging’s gleich weiter Richtung Harsewinkel zur Prinzenproklamation des KVSL, des Karnevalsvereins St. Lucia.

Doch zurück zum britischen Motto des KCCF. Wenn nun schon die legendären Köstlichkeiten fehlen, dann soll wenigstens die Berühmteste aller Briten kommen. »Ich habe heute vom Pressehofwart des Buckingham-Palastes zugesagt bekommen, dass die Queen unsere Prunksitzung besuchen wird«, versichert »Obernarr« Eßler mit staatstragender Miene.

Prunksitzung am 22. Februar 2020 – Vorverkauf am 15. Dezember

Man darf also gespannt sein, wie sich diese Ankündigung am Samstag, 22. Februar, auflösen wird. Denn dann steigt die nächste Prunksitzung .

Eintrittskarten dafür gibt es am Sonntag, 15. Dezember, von 17 bis 19 Uhr im Hotel-Restaurant »Graf Bernhard 1344«.