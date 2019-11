Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Er war ein Graben in den vergangenen Jahrzehnten. Schmal und gerade. Doch nun ist der Reckbach dank privater Initiative renaturiert worden und soll in Zukunft wieder in einem natürlich geformten Bett über den Ströhen fließen – mäandrieren.

Bislang deutet sich das allerdings nur an. Denn erst einmal ist der Reckbach auf einer Länge von 800 Metern von der Ströher Straße an in Richtung Brockhagen auf sieben Meter verbreitert worden. Und noch schnurgerade. »Doch nun ist die Natur dran«, sagt Klaus Godt. Baumstämme und Baumwurzeln, Buhnen und kleinere Sandaufschüttungen im Bachbett als so genannte Strömungslenker sollen dem Bach auf Dauer einen sich windenden Verlauf geben und damit eine Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit.

»In der alten Sohle ist einiges drin an Staudensamen. Die werden sich wieder entwickeln. Dazu kommen weitere Samen etwa von Erlen am Ufer. Auch wird kleines Totholz angeschwemmt«, sagt Rainer Drouyn vom Tiefbauamt der Gemeinde. Klaus Godt weiß: »In einem Jahr sieht es hier ganz anders aus.«

Grundeigentümer entwickelten Strategie

Er ist der Projektentwickler der Privatinitiative. Godt stammt vom Ströhen: »Ich habe im Reckbach meine Kindheit verbracht.« Als Vermessungsingenieur, beschäftigt bei der Stadt Bielefeld, hat er beruflich mit Wasserbau zu tun. Und so war er wichtiger Ansprechpartner für Burkhard Reckmann, dem Initiator des Renaturierungsprojekts. Reckmann hatte 2016 bereits die Idee, den einst zu einem schmalen Graben geformten Bach, der pflegeintensiv ist und stets im Herbst für den ungehinderten Wasserablauf gemäht und ausgeräumt werden muss, wieder zum natürlichen Verlauf zu verhelfen. Nicht nur, um Kosten zu sparen. sondern vor allem, damit sich die Natur wieder entfalten kann.

Beim Kreis Gütersloh stieß der Ströher zwar auf offene Ohren, holte sich aber dennoch eine Absage, weil nicht genügend Personal für eine Umsetzung zur Verfügung stand. »Bei der Gewässerschau des Ströher Wasser- und Bodenverbandes ist das Projekt 2017 diskutiert und eine neue Strategie entwickelt worden«, so Godt. Denn die Grundeigentümer Burkhard Reckmann und Ralf Upmann sowie Jörg Brinkmann, Klaus Godt als Fachmann mit Privatinteresse sowie Rainer Drouyn als gemeindlicher Gewässerverantwortlicher planten die Renaturierung in Eigenverantwortung.

Gemeinde mit im Boot

Die Gemeinde übernahm in der Folge das Antragsverfahren. Denn schon wegen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die zur Renaturierung auffordert, aber laut Rainer Drouyn häufig an Flächenknappheit scheitert, hat die Gemeinde ein großes Interesse an der Ströher Maßnahme. Mit 5000 Euro unterstützte das Rathaus das Vorhaben ebenfalls.

Die Untere Landschaftsbehörde des Kreises betrieb zeitlich parallel eine Kompensationsmaßnahme, so dass seitens der Behörde die Idee entstand, beide Maßnahmen zu verbinden. An drei weiteren Stellen auf seinem Verlauf ist der Reckbach, der in Quelle entspringt und kurz vor Harsewinkel in den Abrooksbach mündet, bereits renaturiert.