Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Nun hat er wieder festen Boden unter den Füßen – aber ist er auch zu Verstand gekommen? Schließlich hatte er seine »Große Fahrt« auf dem Ozeanriesen nach Südamerika, wie mehrfach berichtet, doch so genannt: » Fahrt in den Verstand «. »Es war zu 110 Prozent das, was ich erleben und fotografieren wollte«, sagt der 36-jährige Brockhagener, der als freischaffender Fotograf in Hamburg arbeitet. Doch einsam oder klösterlich war das Leben an Bord nicht.

Immer war etwas zu tun, Schlaf war Mangelware. Obwohl Phillip Gätz kein offizielles Crew-Mitglied war, sondern eher im Praktikanten-Status mitlief, durfte er einige Tätigkeiten übernehmen. So machte er den Pool betriebsbereit, half in der Kombüse und spielte den Nachtwächter. Dieser hat zwischen 22 und 7 Uhr, wenn die meisten der 27 Besatzungsmitglieder schlafen und nur wenige Dienst haben, seine Runden durchs Schiff zu drehen, um nach dem Rechten zu sehen.

Nächtlicher Klönschnack und Sonnenaufgänge auf See

Und etliche weitere Nächte verbrachte Gätz mit einem Offizier beim »Klönschnack«, wie er sagt, auf der Brücke – eine Zeit, die er besonders genossen hat. Ebenso wie die Sonnenaufgänge auf See. Vielleicht waren ja das Momente, um zu Verstand zu kommen...

Denn weiter weg von der täglichen Hektik ist kaum möglich – bei aller Betriebsamkeit an Bord. Und dann ging auch noch Phillip Gätz’ Handy über Bord. »Jetzt liegt es 2000 Meter tief auf dem Atlantik.« Vorbei war es mit dem Instagram-Tagebuch, das er bis Reisetag 12 noch geführt hatte. Der Weg war das Ziel: »Vor allem wollte ich das Leben an Bord dokumentieren.« Das ist ihm mit 10.000 Fotos auch gelungen. 6.000 sind jetzt in der weiteren Verarbeitung. Aus diese Pool können sich seine Kooperationspartner – Olympus, Boote Magazin und Hamburg-Süd – für ihre Zwecke bedienen. Zudem wird Gätz in Hamburg einen Vortrag halten und Bilder zeigen.

Wieder ans Alleinsein gewöhnen

In das Leben an Bord, ins Team, hat sich der Brockhagener nach eigenem Bekunden gut eingefügt. »Der Altersschnitt liegt bei 30 bis 40 Jahren. Auch Kapitän Tim Ohorn ist erst 41. Da hat einfach alles gepasst«, sagt er. Nach vier Wochen fast rund um die Uhr in Gesellschaft waren die Tage, die er noch alleine in Buenos Aires verbrachte – einsam. »Ich musste mich erst einmal wieder ans Alleinsein gewöhnen«, so Gätz. Und das in einer 17-Millionen-Metropole, die gerade mit der Präsidentenwahl eine politisch aufgeladene Zeit erlebte. Nach 28 Tagen auf See, manche davon bei Sturm, weiß Phillip Gätz: »Wasser ist nicht langweilig.«