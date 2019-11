Wie berichtet, beteiligen sich die Kitas diesmal nur noch mit einem Stand statt wie bisher mit zwei Ständen sowie dem, den sich die Waldbad-Kita mit der Grundschule Amshausen teilte – also insgesamt zweieinhalb Ständen. Der AGS-Vorstand hatte das kritisiert mit Hinweis auf sein karitatives Prinzip »Miteinander – Füreinander«.

»Die Kindergärten haben sich nicht zurückgezogen. Wir haben gesagt, wir zentralisieren alles auf einen Stand. Das macht auch Sinn«, sagt Kirsten Schumann jetzt. Und das soll auch nur 2019 so sein. »2020 versuchen wir, mit ehrenamtlicher Hilfe wieder mehr zu realisieren.« Bereits seit Jahresanfang habe die Zentralisierung festgestanden, so Schumann, die auch von Defiziten seitens der Kirchengemeinde in der Kommunikation mit der AGS spricht.

Jugendarbeit macht einen zusätzlichen Stand

»Wir wollten die Zentralisierung aber nicht ersatzlos machen«, sagt sie. So bietet die Kirchengemeinde erstmals neben dem traditionellen Stand des CVJM einen weiteren der Jugendarbeit. Das habe sich im Laufe des Oktobers entwickelt, betont Schumann. Auch dieser Stand steht am Kirchplatz: Mitglieder des Jugendkreises bieten Adventskränze und -sträuße sowie Holzarbeiten an.

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT schildern Kirsten Schumann und Dietlind Stüssel, Vorsitzende des Fachausschusses im Presbyterium, dass es seit fünf Jahren bereits Probleme mit ehrenamtlichem Engagement gebe. So habe man beispielsweise von der Kita Arche Noah zuletzt ausschließlich auf hauptamtliche Kräfte zurückgreifen können. Die Zeit, die das Weihnachtsmarkt-Engagement koste, fehle dann für die Arbeit am Kind. Die Arche Noah ist speziell auf die Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund ausgerichtet.

Schumann betont, dass die Kirchengemeinde konstruktiv mit der AGS zusammenarbeite. Sie stellt in Aussicht, dass Kirchengemeinde und Kitas noch mehr bei den Eltern für ehrenamtliche Mitarbeit werben wollen.