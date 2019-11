Der offene Schuppen brannte komplett nieder, den immensen Stapel an Brennholz riss die Feuerwehr auseinander, um Glutnester aufzuspüren. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Der Brand eines Schuppens und von zehn Raummetern Brennholz hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz an der Annastraße in Obersteinhagen ausgelöst.