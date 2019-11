Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Keine Minute benötigen die Mitarbeiter des Bielefelder Umweltbetriebs mit der Kettensäge, dann ist der Stamm gekappt. Kurz darauf schwebt die große Nordmanntanne am Kranhaken über das Haus der Familie Effenberger und wird auf einen Lkw verladen. In Bielefeld soll die Tanne als Weihnachtsbaum ganz groß rauskommen.

Mila muss ihren Kopf weit in den Nacken legen, wenn sie an der riesigen Nordmanntanne in Opas Garten hinauf schaut. Mit 15 Metern Höhe ist der Baum einige Male größer als die fröhliche Zweijährige. Doch nach 35 Jahren klafft im Garten der Familie Effenberger an der Langen Straße nun eine Lücke: Die Stadt Bielefeld stellt die Tanne als Weihnachtsbaum auf dem Willy-Brandt-Platz auf.

Irgendwann war die Tanne im Garten einfach zu groß

Schon seit Jahren verkaufen Reinhard und Annette Effenberger Weihnachtstannen. Doch das Exemplar, das am Mittwochmittag für Aufsehen an der Langen Straße sorgt, hat eine ganz andere Dimension. »Die große Nordmanntanne an der Hausecke ist irgendwie immer beim Baumverkauf davon gekommen«, berichtet Annette Effenberger lachend. »Irgendwann war sie einfach zu groß für private Interessenten. Im Frühjahr hatte ich von Baumspenden gehört. Daraufhin habe ich einfach mal bei der Stadt Bielefeld angefragt, ob Interesse an einem großen, schön gewachsenen Weihnachtsbaum bestehe.«

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld gab sich zunächst zurückhaltend, versprach aber, sich zu melden. »Im August standen dann zwei Mitarbeiter vor unserer Haustür und wollten sich spontan den Baum anschauen«, erinnert sich Annette Effenberger. »Den nehmen wir!«, seien sich die beiden schnell einig gewesen.

Kein Grund zum Hinterhertrauern

Kein Grund zum Hinterhertrauern: »Wir überlegten schon lange, was wir mit der großen Tanne machen, und freuen uns, dass sie jetzt vielen Menschen Freude machen kann«, sagt Reinhard Effenberger.

Am Mittwoch fährt schließlich Thorsten Flötotto im Autokran der Firma Jandt in der Langen Straße vor, die Polizei sperrt vorübergehend die Fahrbahn. Innerhalb weniger Minuten hängt die große Nordmanntanne am Kranhaken und wird über das Mehrfamilienhaus auf einen Lkw der Bielefelder Firma Vollmer gehievt. Auch wenn einschließlich Umweltbetrieb, Polizei, Kran- und Lkw-Fahrer sage und schreibe 17 Personen an der Aktion beteiligt sind: Für Thorsten Flötotto und Vorhandwerker Uwe Biermann vom Umweltbetrieb eine fast alltägliche Aktion: »Wir hatten heute morgen schon zwei noch größere Bäume von Bielefelder Spendern transportiert«, gibt sich Biermann gelassen.

Fünf von 20 privaten Bäumen aus der Region ausgewählt

Insgesamt habe der Umweltbetrieb 20 Nadelbäume für die Adventszeit und die Weihnachtsmärkte von privaten Spendern angeboten bekommen , berichtet Sprecherin Andrea Marten: »Eine Fichte ist heute Morgen zum Alten Markt gebracht worden, es folgen Nordmanntannen für Jahnplatz, Willy-Brandt-Platz, Rathaus und Technisches Rathaus. Milas Bruder Lean (4) ist derweil etwas ganz Anderes wichtig: »Der Kran ist super!«, schwärmt er.