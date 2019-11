Steinhagen (WB/anb). Der Aldi darf an der Steinhagener Bahnhofstraße neu bauen, wenn es nach der Gemeinde Steinhagen geht. Der Rat hat am Mittwochabend mehrheitlich den Planungen des Discounters zugestimmt – gegen vier Stimmen der Grünen und bei einer Enthaltung des fraktionslosen Ratsmitgliedes Kai Funke.

Für die Pläne hat die SPD zwar gestimmt, doch Ratsmitglied Hildegard Fuest schilderte auch die Bedenken ihrer Fraktion: »Es hat uns stark verwundert, dass ein zwölf Jahre altes Gebäude schon wieder abgerissen werden soll. Das ist nicht nachhaltig.« Auch sei der Aldi nicht so umweltfreundlich, wie in der Präsentation jüngst im Bauausschuss (WB vom 23. und 31. Oktober) dargestellt worden sei.

»Der Aldi hält lediglich die geltenden Vorgaben ein und setzt zusätzlich Photovoltaik aufs Dach«, sagte sie mit Blick auf die Energieeinsparverordnung (EnEV). Was die SPD lobte, sind Verbesserungen in der Kundenfreundlichkeit wie Barrierefreiheit. Und letztlich ist der Aldi ein bedeutender Faktor für Steinhagen. So stimmte die SPD zu.

Grüne loben klimaneutralen Discounter in Woerden

Auch den Grünen sind die Pläne des Aldi nicht grün genug. Aber die Fraktion stimmte denn auch mit Nein. Christiane Manthey führte neben der Kritik an der Nachhaltigkeit der Planung städtebauliche Gründe an: »Man kommt über die Autobahnbrücke und an der Kruke vorbei und fährt dann, so ist unser Eindruck, nicht in den Ortskern, sondern in den Aldi hinein«, sagte sie mit Bezug auf das in den Plänen nah an die Straße herangerückte Gebäude.

Dass es anders gehe, zeige der Lidl in der Partnerstadt Woerden, sagte sie: »Andere Discounter können auch klimaneutral.« Zudem habe Aldi keine der Anregungen aus dem Bauausschuss aufgegriffen: keine Bäume auf der großen versiegelten Fläche des Parkplatzes, keine E-Ladesäulen. »Aldi will für die Kunden attraktiv sein auf Kosten der Umwelt«, sagte Detlef Gohr.

CDU verweist energieneutrales Wärmekonzept

CDU und FDP bewerten das Bauvorhaben anders. »Wir wissen doch von gemeindlichen Bauten, wie schwierig es ist, die Vorgaben der EnEV einzuhalten und darüber hinauszugehen«, sagte Herbert Mikoteit (CDU). Er strich das Wärmekonzept als positiv heraus, arbeitet der Aldi dabei doch mit der Abwärme der Tiefkühltruhen.

Die SPD wies zudem auf die Bedeutung der Essbar von Haskenhoff und des Schreibwaren- und Lottogeschäfts Leidinger hin – gerade für das Betreute Wohnen nebenan. Der Bürgermeister wurde zu Verhandlungen aufgefordert, damit diese beiden bleiben könnten.