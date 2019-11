Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Wer schoss eigentlich das erste Tor in der Geschichte des Fußballs? Das erfuhren die Kinder der Grundschule Laukshof am Freitag von niemand Geringerem als Klaus Besser. Der Bürgermeister hatte zum bundesweiten Vorlesetag das Kinderbuch »Storm oder die Erfindung des Fußballs« im Gepäck.

Digitales Zeitalter hin oder her – »Kinder lieben es nach wie vor, wenn ihnen aus Büchern vorgelesen wird«, beobachtet Sybille Hageresch immer wieder. »Dazu zählt ganz besonders auch das abendliche Vorlesen vor dem Zubettgehen. Eltern und Kinder lassen den Tag noch einmal Revue passieren, tauschen sich in Ruhe aus – das ist ein wertvolles Ritual«, betont die Leiterin der Grundschule Laukshof. Aber natürlich sei das Vorlesen generell zu jeder Zeit wichtig: »Man nimmt sich Zeit füreinander, die Kinder fordern es zu Recht auch ein.«

" „Beim Vorlesen nimmt man sich Zeit füreinander, die Kinder fordern es zu Recht auch ein.“ Schulleiterin Sybille Hageresch "

Klar, dass auch die Grundschule Laukshof daher am bundesweiten Tag des Vorlesens teilnimmt. Der Aktionstag setzt jedes Jahr am dritten Freitag im November ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und viele weitere Teilnehmer schließen sich dem alljährlich an.

In der Grundschule Laukshof konnten sich die etwa 180 Schüler aller vier Jahrgänge vorab für eines von mehreren vorgeschlagenen Büchern entscheiden, deren Geschichten sie lauschen. Das Lehrerkollegium las in 16 Gruppen vor, in Klassenräumen ebenso wie in Bibliothek, Forscherraum, Turnhalle und unter der Treppe. »Wer ihnen am Freitag vorlesen würde, wussten die Kinder allerdings nicht; sie sollten ja nicht nach der Person wählen, sondern nach der Geschichte«, erklärt Schulleiterin Sybille Hageresch. Sie selbst las aus »Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch«.

Bürgermeister kommt als Überraschungsgast zum Vorlesen

Dass sie prominenten Besuch bekommen würden, ahnten die Kinder nicht, die sich für das Buch »Storm oder die Erfindung des Fußballs« entschieden hatten: Daraus nämlich las Bürgermeister Klaus Besser einer Gruppe in der Bibliothek vor. »Es geht um den Wikingerjungen Storm, der eine Klosterschule besucht, obwohl er Seefahrer werden will. Am Ende macht er eine bahnbrechende Erfindung und schießt das erste Fußballtor der Weltgeschichte – ein richtig nett geschriebenes Buch«, findet Klaus Besser und setzt augenzwinkernd nach: »Passt auch hervorragend zu den EM-Qualifikationsspielen an diesem Wochenende...«