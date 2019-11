In ihrem Vortrag zeigen Sportwissenschaftlerin Natalie Finken und Kardiologe Dr. Norbert Buhr auch Möglichkeiten auf, wie das Herz durch regelmäßigen Sport gesund bleibt. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Etwa 65.000 Menschen allein in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herztod. Ein Großteil der Fälle ließe sich vermeiden, sagen Fachleute. Wie man sich schützen kann und welchen Einfluss sportliche Aktivität aus Risikofaktoren hat, erläutern Dr. Norbert Buhr und Natalie Finken am Mittwoch, 20. November, in Steinhagen.