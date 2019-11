Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Volkstrauertag – allenthalben wurde im Altkreis Halle am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. In Steinhagen ging der Blick dabei nicht nur zurück. So mahnte Pfarrerin Susanne Böhringer in ihrer Predigt im Gottesdienst in der Dorfkirche, die Themen zu benennen, die in Zukunft über Krieg und Frieden entscheiden könnten. Das ist für sie vor allem: das Klima.

Das ist aber auch ein gemeinsames und einiges Europa: In der anschließenden Gedenkveranstaltung vor der Dorfkirche zitierte Petra Holländer in ihrer Funktion als zweite Vorsitzende des Heimatvereins Steinhagen aus der Rede, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie berichtet, am 25. August in Steinhagens italienischer Partnerstadt Fivizzano zum 75. Jahrestag der SS-Massaker an der italienischen Zivilbevölkerung gehalten hatte: »Wir Deutsche wissen, welche Verantwortung wir für diese Verbrechen tragen. Es ist eine Verantwortung, die keinen Schlussstrich kennt. Die Opfer und ihre Nachfahren haben ein Recht auf Gedenken und Erinnerung«, hatte Steinmeier gesagt. Und weiter: »Wer um die Vergangenheit weiß, wird besser gerüstet sein für eine gemeinsame europäische Zukunft. Wer aber vergisst, ist schwächer, wird anfälliger für Intoleranz und Gewalt.«

Bundespräsident mahnte in Fivizzano

Steinmeier hatte an das Versprechen des gemeinsamen Europas erinnert: »nie wieder entfesselter Nationalismus, nie wieder Krieg in Europa, nie wieder Rassismus, Hetze und Gewalt«. Und doch ist das alles gerade wieder näher gekommen – zuletzt durch die Anschläge von Halle. Und so ergänzte der stellvertretende Bürgermeister Udo Bolte, der die Totenehrung hielt, seine Worte um den Satz: »Wir mahnen vor Hass und rechter Gewalt.«

Anschließend legte er gemeinsam mit Ratsherr Herbert Mikoteit und einer Abordnung des VdK Kränze am Ehrenmal vor der Kirche nieder. Die Gedenkfeier fand eine Fortsetzung an den Soldatengräbern auf dem Alten Friedhof. Abordnungen von Steinhagener Vereinen sowie musikalisch der Posaunenchor begleiteten die Veranstaltung. Volkstrauertagsgedenken fand auch in Amshausen und Brockhagen an den Ehrenmalen statt.

Klima ist das Friedensthema der Zukunft

Der Volkstrauertag war am Sonntag zugleich Abschluss der ökumenischen Friedensdekade, wie Pfarrerin Susanne Böhringer erläuterte – diesmal unter dem Titel »Friedensklima«. Der Klimawandel ist ein ureigenstes Thema der Kirche, geht es doch um die Bewahrung der Schöpfung. »Wir stehen heute an der Schaltstelle. Wir müssen uns fragen, wie unsere Enkel und Urenkel die Welt vorfinden.« Ihrer Ansicht wird das Thema Klima entscheidend für den Frieden sein: »Es muss Gerechtigkeit für alle Menschen in bezug auf ihre Lebensbedingungen geschaffen werden.«