Steinhagen (WB/el). In Fünfjahres-Abständen erinnern sich die 25 Absolventen, wie es damals war, als sie alle noch die Schulbank der Realschule in Steinhagen gedrückt haben. 45 Jahre ist es her, dass sie die Schule verlassen haben.

Als einzige Klasse ihres Jahrgangs haben sie sich heute fast genauso viel zu erzählen wie damals. Gut, dass auch der ehemalige Mathe- und Physiklehrer Rolf Rosenkranz mit dabei war.

So genossen die 14 Anwesenden nicht nur ein gemütliches Essen in der Gaststätte La Fucina am Kirchplatz, sondern auch aktuelle Geschichten und Erinnerungen. Angereist sind die ehemaligen Schüler dazu aus Frankfurt, Hannover und Kassel, vor allem aber aus der direkten Umgebung. »Das Tolle ist die große Vertrautheit und Gemeinschaft«, sagt Organisatorin Heidemarie Rabe. Daher hat sie mit ihren Schulfreunden schon zum 25-Jährigen die ehemalige Abschlussfahrt nach London wiederholt. »Und zum 50. Geburtstag wollen wir das wieder machen«, sagt Heidemarie Rabe und regt jetzt schon einmal zur Planung an. Schließlich seien die Absolventen von 1974 dann alle Rentner und hätten viel Zeit.