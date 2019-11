Auch sie erfreuen sich an den neuen, größeren Räumlichkeiten der Evangelischen Freikirche an der Waldbadstraße ­9-13: (von links) Heike Birkner (1. Vorsitzende), Wilfried Schuster (Pastor), Holger Beyer (Gemeindeleiter) und Bürgermeister Klaus Besser. Foto: Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB/mk). Es ist zwar keine allzu große Veränderung, doch trotzdem ein Grund zum Feiern. Der Umzug der Evangelischen Freikirche Steinhagen in der Waldbadstraße ist vollendet, was die derzeit 25 Gemeindemitglieder dazu bewog, einen Festgottesdienst zu veranstalten, der am Sonntag zahlreiche Gäste inklusive Bürgermeister Klaus Besser anlockte.

»Wir waren vorher im Dachgeschoss des Nachbargebäudes. Nun ist es im Erdgeschoss deutlich angenehmer, es gibt eine schöne Küche, und wir konnten uns sogar etwas vergrößern«, erklärte Pastor Wilfried Schuster, der seit dem 30. Juni im Amt ist.

»Im Erdgeschoss werden wir nun auch besser wahrgenommen. Nun geht man hier vorbei und sieht, dass es hier eine Gemeinde gibt«, so Schuster, der an diesem Tag aus Jesaja 43, 18 (»Es wächst etwas Neues…«) vorlas und sich bei den Gemeindemitgliedern bedankte, die viele Umbaumaßnahmen in Eigenarbeit erledigt haben.

Engagiert auch in der Pflegebegleitung und Flüchtlingsarbeit

Laut Klaus Besser handelt es sich ohnehin um eine »äußerst fleißige Gemeinde«, denn die bereits seit 1997 in Steinhagen existierende Freikirche sei in der Pflegebegleitung und Flüchtlingsarbeit sehr engagiert. Offiziell gehört sie übrigens zum Gemeindeverbund AMBD, der Nachfolgeorganisation des »Vereins der Mennonitischen Brüdergemeinden«. »Auch heute haben wir noch einige Mennoniten in unseren Reihen. Wir betreiben eine Art Friedenstheologie und kommen ursprünglich aus einer Täuferbewegung«, erklärte Wilfried Schuster, der sich wie die Gäste zur Feier des Tages an musikalischen Beiträgen und einem leckeren Kuchenbuffet erfreuen konnte.