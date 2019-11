Von Malte Krammenschneider

Den Erntemaschinen fallen in Deutschland pro Jahr zigtausende Junghasen und vor allem Rehkitze zum Opfer. Letztere werden von der Ricke im vermeintlich sicheren Umfeld hoher Gräser auf Feldern abgelegt und sind wegen ihres angeborenen, etwa drei Wochen andauernden Druckinstinktes nicht in der Lage, bei Gefahr zu fliehen; sie »drücken« sich dann ins Gras.

Auf Haller Gebiet wurden so schon 160 Kitze gerettet

»Wir haben in den vergangenen beiden Jahren mehr als 1000 Hektar überflogen und mit unserer Drohne abgesucht. Auf diese Weise konnten wir im Gebiet des Hegerings Halle 160 Kitze aus den Feldern tragen«, erklärt dessen Mitglied Fritz Stolte. Er war jetzt zu Gast beim Steinhagener Hegering, um von seinen Erfahrungen in der Kitzrettung zu berichten. Erfahrungen, die äußerst positiv gewesen seien, doch es müsse den Verantwortlichen klar sein, dass man für die Rettung der Jungtiere früh aufstehen sollte. »Es muss am frühen Morgen in der Zeit von 4 bis etwa 9 Uhr geflogen werden, damit wir die Signatur des Kitzes mit unseren Wärmebildkamera-tragenden Drohnen erkennen können«, sagt Fritz Stolte, der sich von der Technik begeistert zeigt.

Ohne menschliche Hilfe geht es aber nicht: Denn es braucht so genannte »Buschmänner«, die die in etwa 30 bis 40 Metern Höhe fliegende Drohne unten auf dem Feld »begleiten« und den Piloten, der zeitgleich die Wärmebildkamera im Blick hat, zu möglichen Funden lotsen. »Wir können auf diese Weise 24 Hektar pro Vormittag absuchen«, erklärt Fritz Stolte, laut dem die Zeit der entscheidende Faktor bei der Suche sei, denn die sechs Akkus für die Drohne des Haller Hegerings haben insgesamt eine Laufleistung von »nur« etwa 150 Minuten. Da muss die Suche möglichst schnell, aber auch gründlich vonstatten gehen.

Mehrere tausend Euro kostet eine passende Drohne

»Wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir es nicht schaffen, alle Felder abzusuchen, doch nach ein bis zwei Jahren kristallisieren sich Hot-Spots heraus, wo man möglichst viele Kitze retten kann«, sagt Stolte. Er rät dem Steinhagener Hegering deshalb zur Anschaffung einer Drohne – die allerdings in guter Qualität locker mehrere tausend Euro kosten kann. Schließlich sei es auch eine der Verpflichtungen von Jägern, Tiere vor Gefahren zu schützen, die vom Menschen ausgehen.

Der Vorsitzende des Steinhagener Hegerings, Frank Meise, zeigt sich von dem Projekt sehr angetan und hofft, für die Anschaffung der Drohne Sponsoren und für die Umsetzung des Projektes freiwillige Helfer finden zu können. »Zu meiner Freude haben die Aktionsbündnisse Amshausen, Brockhagen-Ströhen und Steinhagen schon ihre Unterstützung zugesagt und wollen einen Spendenaufruf starten«, sagt Meise, der das Projekt auf »möglichst viele Schultern« verteilen möchte und dabei mit dem im Drohnen-Einsatz erfahrenen Hegering Halle kooperieren will.