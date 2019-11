Dr. André Heinrich (links) und Oliver Stümann laden für Freitag, 22. November, zum »Abend des Gedenkens und Vorausschauens« in die Brockhagener St.-Georgs-Kirche ein. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

»Das Thema Fremdenhass und Antisemitismus ist erschreckend aktuell«, sagt Pfarrer Dr. André Heinrich und spielt damit auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Attentat auf die Synagoge in Halle/Saale an.

Lesung auch aus Texten der Widerstandsgruppe »Weiße Rose«

Viele Mitwirkende stellen diesen etwa einstündigen »Abend des Gedenkens und Vorausschauens« auf die Beine: »Darunter 15- bis 22-jährige Mitstreiter aus unserem Jugendmitarbeiterkreis, Kurator Oliver Stümann und der Bühnen- und Filmschauspieler Max Rohland«, kündigt Pfarrer Heinrich an. Rohland wird Texte des Holocaust-Überlebenden Primo Levi, der Autoren Else Lasker-Schüler und Paul Celan, der studentisch-bürgerlichen Widerstandsgruppe »Weiße Rose« und anderer lesen.

Den musikalischen Teil übernehmen Cellistin Cecilia Rubio Zamora und Saxofonist Thomas Schweitzer. Die in Steinhagen lebende Bildhauerin Eva Volkhardt zeigt Skulpturen, Monika Wieczorek, Künstlerin mit Lehrauftrag an der Universität Osnabrück für Textil und Kunst, präsentiert eine Installation.

Jugendliche gestalten den Abend in der St.-Georgs-Kirche mit

»Wir wollen Haltung zeigen und ein Zeichen setzen«, sagt André Heinrich. Beginn ist um 19.30 Uhr in der St.-Georgs-Kirche, der Eintritt ist frei. »Der Ausklang wird als Überraschung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet«, kündigt Pfarrer André Heinrich an. »Schon bei unseren Vorbereitungstreffen schlug das Thema ein, es hat bei ihnen nachhaltig etwas hinterlassen«, freut er sich über das Engagement.