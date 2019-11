Von Annemarie Bluhm-Weinhold

So jedenfalls haben es Zuschauer in der leider nicht ganz ausverkauften Aula des Schulzentrums erlebt. Zuvorderst vielleicht Hans Kansteiner. Der 25-jährige Bielefelder Musiker durfte Pianistin Antonia Köster die Noten umwenden. Er habe den Musikern die Aufregung angemerkt, berichtet sein Vater Armin Kansteiner. Das Quartett gehört zu den herausragendsten Kammermusikformationen der Gegenwart, ist mit Preisen überhäuft: »Aber die Musiker sind frei von jeder Routine. Und das hat man dem Spiel angemerkt«, lobt Armin Kansteiner.

Das gilt vor allem »für den Bartók« – also für Béla Bartóks (1903-1978) Klavierquartett c-moll op.20. Dieses lange verschollene Werk, romantisch und überschwänglich vom 17-jährigen Bartók verfasst, hat das Notos-Quartett wiedergefunden. Die Ersteinspielung brachte den Musikern weltweit höchste Achtung. Dass sich die Musiker für diese Komposition geradezu verantwortlich fühlten, sei auch dem Steinhagener Konzert anzuhören gewesen, so Kan­steiner: »Sie waren mit unglaublichem Engagement dabei.«

Bartók nicht ruppig, sondern romantisch

»Das war so gar nicht der harte, ruppige Bartók. Er war brav und tonal und erinnerte mich sehr an den Schumann«, so Kan­steiner weiter. Dem Romantiker Robert Schumann gehörte der erste Teil des Konzerts. Das Klavierquartett Es-Dur op. 47 war »hinreißend schön«, wie Helga Godt, frühere Programmchefin des Kulturwerks, schwärmte: »Es war so sensibel gespielt, so an die Seele gehend.«

Mit dem »Mittelteil« des Konzerts dagegen konnte mancher Besucher wenig anfangen – andere dafür umso mehr: Bryce Dessners El Chan, geschrieben 2016. Dessner, 1976 geboren, ist eigentlich Gitarrist der New Yorker Independent-Band The Nationalist, seit einigen Jahren tritt er als eigenständiger Komponist hervor mit atmosphärischen klangreichen Werken, die klassischen Vorbildern ebenso zugetan sind wie der Popkultur. Frank Pohl hat da einfach nur die Augen geschlossen und zugehört – so wie sich andere vom Schumann haben mitreißen lassen. Denn »Notos« ist der Sage nach schließlich ein mal sanfter, mal stürmischer Südwind, der die Menschen auf unterschiedlichste Weise berührt. Das ist dem Quartett mit seiner Musik in Steinhagen auf hervorragende Weise gelungen.

Warum kennt man Bryce Dessner nicht?

»Dass Samstagabend auch Fußball war, hat mich nicht gestört.«, sagt Frank Pohl, ein »Spätberufener« in Sachen Klassik. Bis er zum ehrenamtlichen Engagement, heute als Kassierer, im Kulturwerk kam, hat er nie ein Klassik-Konzert besucht. Jeder Konzertabend ist für ihn also auch immer ein Novum. »Von Bryce Dessner haben ich nie zuvor gehört. Und ich habe mich gefragt: Warum kennt man ihn eigentlich nicht?« Er wünsche sich mehr Menschen, denen es ebenso wie ihm gehe, in klassischen Konzerten.