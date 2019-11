Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Es gibt Besucher, für die jeder Termin gesetzt ist, weiß Petra Holländer, Stadtmarketing und Kultur, die mit Gemeindebibliothekarin Manuela Heinig die Veranstaltungsreihe organisiert – zum zweiten Mal unter dem Titel »Adventslichtergeschichten«. Das abendliche Stündchen nutzen die Steinhagener offenbar gerne, um sich aus der hektischen Adventszeit auszuklinken. Eine schöne – oder bei Susanne Lechtermann gerne auch satirische – Weihnachtsgeschichte, stimmungsvolle Lieder, eine Tasse Pusch, ein Keks, nette Gespräche: Das Konzept kommt an.

1400 Besucher kamen 2018. Der Adventskalender sprengt inzwischen alle Grenzen: »Es ist gar nicht so einfach, noch Räume zu finden, die groß genug sind«, so Petra Holländer.

»Der Literarische Adventskalender ist eine Erfolgsgeschichte. Die Veranstaltungen sind immer ausgebucht«, sagt Amtsleiterin Gabi Schneegaß und dankt Organisatorinnen und Teilnehmern für diesen »Veranstaltungsmarathon«. Doch der ist längst ein Selbstläufer. Meist gibt es mehr Interessenten als Termine. Aber immer sind etliche neue »Mitspieler« dabei.

Von Dönekes bis Fantasy

Das sind zum Beispiel Schülerinnen und Schüler des Deutsch-Leistungskurses der Q2 des Steinhagener Gymnasiums, die winterliche Gedichte teils traditionell, teils modern präsentieren. Auch das Brockhagener Archiv im Netzwerk Apostolische Geschichte macht erstmals mit. Ebenso wie Nick Ponter: Der Steinhagener ist Dolmetscher und Autor und hat unlängst den Fantasy-Roman »Connor Jackson and the Memory Thieves« (Connor Jackson und die Gedankenräuber) verfasst (WB vom 29. März). Ob auf Englisch oder auf Deutsch, gelesen wird im Forum der Firma Jung Pumpen an der Industriestraße und nicht wie im Programm-Flyer abgedruckt in der Mensa der Realschule. »Dort gab es eine Terminkollision«, so Petra Holländer.

Neu ist ferner das Offene Singen im Schlichte-Carree und Historischen Museum. »Singen ist beliebt«, sagt Manuela Heinig, die sich darüber freut, dass Akkordeonspieler Paul Bubig vom Heimatverein aufspielen und Museumschef Gerhard Goldbecker Dönekes erzählen wird. Und weitere musikalische Debütanten sind dabei: Die Belcanto-Chöre gestalten mit den Ex-Heideköniginnen Teresa Knoke und Sarah Süß einen Abend in der St. Hedwigskirche. In der Gemeindebibliothek ist Märchenerzählerin Michaela Brinkmeier zu Gast: sie liest nicht nur Volksmärchen, sondern spielt auch Harfe. Manuela Heinig verspricht einen zauberhaften Abend.

Weihnachten, das ist vor allem Tradition. Und so sind viele Teilnehmer stets gesetzt: die Heimatvereine etwa, der Bürgermeister, die Buchhändlerin und natürlich das frühere Küsterehepaar und die Kantorin in der Dorfkirche...

Das Programm im Überblick

2. Dezember: 19 Uhr: Bürgermeister Klaus Besser und seine Tochter Melanie Borgstädt lesen, Ratssaal.

3. Dezember: 16 Uhr: Schüler lesen, Aula der Grundschule Steinhagen; 19 Uhr: Stadtführer lesen beim Rundgang durch den Ort (mit Posaunenchor), Treffpunkt Rathaus.

4. Dezember: 19 Uhr: Märchenerzählerin und Harfenspielerin Michaela Brinkmeier liest und spielt in der Gemeindebibliothek.

5. Dezember: 19 Uhr: Nick Ponter liest aus seinem Fantasyroman »Connor Jackson and the memory thieves«, Forum der Firma Jung Pumpen.

6. Dezember: 19 Uhr: Geschichten in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bahndamm 17.

9. Dezember: 16 Uhr: Grundschüler lesen, Foyer der Grundschule Brockhagen; 19 Uhr: Bunter Abend mit dem Heimatverein Brockhagen und der Kita Morgenstern, Alte Dorfschule.

10. Dezember: 19 Uhr: Winterliche Gedichte traditionell und modern präsentiert vom Deutsch-Leistungskurs der Q2, Gymnasium.

11. Dezember: 19 Uhr: Kantorin Annette Petrick, Conny und Horst Bartelniewöhner gestalten Sternstunden, Dorfkirche

12. Dezember: 17 Uhr: Schüler lesen, Foyer der Grundschule Laukshof; 19 Uhr: die Steinhagener Bezirksdienstbeamten lesen im Heimathaus.

13. Dezember: 19 Uhr: Satirisch-weihnachtlicher Abend mit Susanne Lechtermann, Buchhandlung am Kirchplatz.

16. Dezember: 19 Uhr: Weihnachtsgeschichten, Apostolisches Archiv, Uhlandstraße 6.

17. Dezember: 19 Uhr: Weihnachtslieder und Dönekes mit Paul Bubig und Gerhard Goldbecker, Historisches Museum.

18. Dezember: 16 Uhr: Schüler lesen, GS Amshausen; 19 Uhr Pfarrerin Kirsten Schumann und der Heimatverein Amshausen lesen, Alte Feuerwehr.

19. Dezember: 19 Uhr: Lesung und Konzert der Heideköniginnen und Belcanto-Chöre, St. Hedwigskirche.

20. Dezember: 19 Uhr: Ausklang mit dem Heimatverein, Heimathaus.