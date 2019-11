Einbrecher stiegen in die Total-Tankstelle an der Bielefelder Straße ein und stahlen Bargeld. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Einbrecher stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25./26. November, in die Steinhagener Total-Tankstelle ein. Laut Polizei stahlen sie Bargeld aus dem Büro.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 22.15 Uhr und 1.30 Uhr. An der Total-Tankstelle Mahler an der Bielefelder Straße in Steinhagen schlugen bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Tankstelle. Aus den Büroräumen entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer rund um den angegebenen Tatzeitraum an der Tankstelle oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.