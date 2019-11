Von Volker Hagemann

Denn bekannt ist das Museum auch für seine in kleinen Mengen kreierten Eigenerzeugnisse: milde Wacholderschnäpse und Gin, Walnuss-, Himbeer- und Holunderlikör etwa. Immer wieder nach Rezepten des ehemaligen Jückemöller-Brennmeisters Horst Feye gebrannt, bei den Besuchern heiß begehrt und schnell vergriffen. Mit 84 Jahren sprüht Feye voller Ideen, »und ich möchte noch so Einiges umsetzen«, sagt der Mann mit dem verschmitzten Lächeln.

Trotz Berentzen im Emsland: In der Berufsschulklasse waren sie nur zu fünft

Genau der richtige Zeitpunkt, ihm eine weitere Fachfrau ehrenamtlich zur Seite zu stellen: Anne Untiedt lebt seit 2015 in Steinhagen. Die sympathische blonde 37-Jährige bringt so ziemlich alles mit, was man für gute Spirituosen-Ideen braucht: Sie stammt aus dem Emsland, hat dort die Ausbildung zur Destillateurin absolviert. Trotz Berentzen schon seinerzeit ein seltener Beruf: »1999 waren wir in der Berufsschulklasse zu fünft.«

Nach dem Abi studierte sie Getränketechnologie in Lemgo und wurde Produktentwicklerin bei Schwarze und Schlichte in Rinteln.

Bei Museumsvereinsmitglied Erhard Glösenkamp am Kaffeetisch – womöglich auch mit einem Steinhäger – entstand die Idee zur Mitarbeit im Museum. »Eine solche Fachfrau ist ein absoluter Glücksgriff!«, schwärmt auch Vereinschef Gerhard Goldbecker. Horst Feye erklärte ihr die Destillen im Museum. »Ich brenne zwar auf Spirituosen, habe aber nie selbst gebrannt«, sagt Anne Untiedt lachend. »Denn die Destillatbrenner brennen, und wir veredeln das Ganze.«

Neues zum Weihnachtsmarkt: Marillenlikör und Absinth

Aktuell herausgekommen sind dabei zwei wohlschmeckende Neuheiten: Marillenlikör und Absinth. Mehrere hundert Flaschen sind ab sofort im Historischen Museum erhältlich, auch zum Weihnachtsmarkt: Das Museum öffnet an allen drei Tagen von 11 bis 19 Uhr.

Eine gute Gelegenheit für Besucher, sich vor der Absinth-Verkostung mit einem gängigen Feuerritual vertraut zu machen: Dabei gießt Anne Untiedt etwas Absinth über zwei Zuckerstücke ins Glas, zündet den Zucker an, lässt ihn karamellisieren und mit ins Glas träufeln. Im Verhältnis 3:1 kommt Eiswasser hinzu.

Landfrauen laden zu Kuchen, Torten und Suppe ins Museumscafé ein

Aber auch sonst lohnt am kommenden Wochenende der Besuch des Historischen Museums. Erstmals ist an einer elektronischen Stele der nostalgische Erwin-Leykauf-Film »Schöner leben in Steinhagen – ein Dorf im Wandel der Zeit« zu sehen. Die 4000 Euro teure Stele konnte dank eines Zuschusses von 2000 Euro aus dem NRW-Heimat-Förderprogramm angeschafft werden.

Und zur Stärkung laden die Landfrauen zu Kuchen, Torten und Suppe ins Obergeschoss ein.