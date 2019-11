Steinhagen (WB/anb). 20 Jahre ist sie im Garten der Familie Sturhahn in Steinhagen groß und prächtig geworden – nun schmückt sie in der Weihnachtszeit den Steinhagener Marktplatz: 20 Meter hoch ist die Tanne, die jetzt per Tieflader angeliefert und mit dem Autokran aufgestellt wurde.