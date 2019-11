Die Markierungen der Fußgänger- und Radfahrerfurt kam im Sonner, nun sollen Trixi-Spiegel für weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit an den A33-Auffahrten an der Bielefelder Straße sorgen. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Der Landesbetrieb Straßen NRW stimmt der Installation der so genannten Trixi Spiegel an den A33-Auffahrten in Steinhagen zu.

Die Gemeinde hatte die kleinen Konvex-Spiegel beantragt, um an der Bielefelder Straße mehr Verkehrssicherheit an den Kreuzungspunkten zur A33 zu schaffen. Hintergrund war der schwere Verkehrsunfall Ende April, als eine Radfahrerin durch einen abbiegenden Lkw schwer verletzt worden war. Die Trixi-Spiegel sollen helfen, den toten Winkel zu mindern. Sie werden in vielen Städten bereits eingesetzt – wie in Lippstadt: „Das Ergebnis war durchweg positiv, sowohl bei mir, als auch bei den Lkw-Fahrern“, sagt Jörg Bökenkötter vom Fachbereich Straßenbau der Stadt Lippstadt. Straßen NRW in Meschede hatte zugestimmt.

Unterschiedliche Handhabung in den Niederlassungen

Bei Verkehrswissenschaftlern sind sie allerdings nicht unumstritten. Und so hatte der Landesbetrieb Straßen NRW Bielefeld die Trixi-Spiegel zunächst strikt abgelehnt. Doch Bürgermeister Klaus Besser hatte den Landesbetrieb erneut angeschrieben, die Kostenübernahme der Maßnahme durch die Gemeinde betont und auf die unterschiedliche Handhabung dieser Frage bei Straßen NRW verwiesen. Besser: „Wenn der Spiegel nur hilft, einen Unfall zu vermeiden, hat er sich schon gelohnt.“

Auch der Kreis Gütersloh steht nach Auskunft des Leiters der Abteilung Straßenverkehr, Bernhard Riepe, den Trixi-Spiegeln positiv gegenüber. Landesbetriebs-Sprecher Sven Johanning sagte am Freitag: „Straßen.NRW hält den Trixi-Spiegel nach wie vor nicht für ein absolut sicheres Mittel. Es ist aber sicherlich so, dass ein Trixi-Spiegel zumindest für das erste, auf grün wartende Fahrzeug eine Hilfe beim Abbiegevorgang darstellt und somit letztlich auch einer Verbesserung der Verkehrssicherheit dient.“